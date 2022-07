¿Por qué Chofis se niega a jugar en otro club aparte de Chivas?

REVANCHA

Javier 'Chofis' López siempre ha considerado que fue corrido de Chivas de forma injusta, por ello por quinto día consecutivo le dijo al Guadalajara que no quiere jugar en ningún otro equipo, ya que su contrato es con el club rojiblanco. Desde el viernes pasado los dirigentes han dialogado con el jugador y su representante para que acepte ir a Pachuca con el mismo contrato vigente que tiene con la institución, sin embargo, López les ha manifestado en reiteradas ocasiones que su contrato es con Chivas y que ahí se va a quedar a cumplirlo. Los rojiblancos se darán un par de días y en caso de que no lo logren convencer, buscarán otra fórmula para lograr cerrar lo de Santiago Ormeño, que desde el lunes está en Guadalajara esperando ser presentado oficialmente.

CAMBIO DE PLANES

Cuando Adidas planeó la presentación del nuevo uniforme de la Selección de México, se decidió que sería la Selección Femenil la que lo estrenaría en el Premundial de Monterrey, sin embargo, ante el gran fracaso se decidió que lo mejor sería guardar la nueva camiseta para que la estrene la Selección Mayor Varonil, por ello contra Estados Unidos se jugó todavía con la camiseta anterior. La presentación del nuevo jersey será el 31 de agosto en Atlanta cuando la selección de Gerardo Martino se mida en duelo amistoso al representativo de Paraguay.

DESPEDIDOS

Alejandro Funk, Juan Andrés Esquivel y Louis Adrián Vilezas fueron despedidos de la Comisión de Arbitraje y ya no serán tomados en cuenta para el torneo en marcha. Funk y el 'Chaconsito' Esquivel fueron descendidos el torneo anterior de Liga MX a Liga de Expansión, donde tuvieron regularidad. Los tres despedidos buscaron a Armando Archundia tratando de encontrar una explicación y el nuevo dirigente les informó que él no tuvo que ver nada en la decisión y que solamente le informaron que los tres ya no estaban considerados.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHOFIS LÓPEZ RETRASA ANUNCIO DE ORMEÑO EN CHIVAS TRAS SU RECHAZO A PACHUCA.