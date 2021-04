¿Por qué el Tri jugará en Texas ante Islandia?

COMPROMISO

Hace un par de años la Federación Mexicana de Futbol firmó un contrato con las autoridades de Dallas, Texas, para que cada año la Selección Mayor de México celebre un partido amistoso en esa ciudad. Los texanos quieren ser considerados como una de las sedes del Mundial del 2026 y pensaron que llevando a la Selección de México fomentan entre los aficionados el gusto por el futbol y le demuestran a la gente de la MLS que están listos para ser considerados como una de las sedes con el Estadio de Arlington, casa de los Vaqueros. El año pasado no se pudo cumplir con el compromiso por el tema de la pandemia.

COMPLICACIONES

El partido entre México e Islandia no será en Fecha FIFA, lo cual significa que Gerardo Martino no podrá contar con los jugadores que militan en Europa. El domingo 30 de mayo, fecha del México Vs Islandia en Dallas, se juega la gran Final del futbol mexicano, lo cual representa que tampoco Martino podrá contar con los elementos de los clubes que lleguen a la Final y a lo mejor tampoco con los que vayan a Semifinales, ya que a esos futbolistas se les tendrá que dar descanso pensando en la Copa Oro. La convocatoria para ese duelo ante Islandia será única ya que el timonel se tendrá que conformar con lo que haya disponible en ese momento.

HABRÁ MÁS

Situaciones como las que se presentará el 30 de mayo en Dallas seguramente se volverán a repetir en lo que resta del año, ya que la Selección Mexicana tiene que jugar por lo menos seis partidos amistosos en Estados Unidos para tratar de ponerse a mano con SUM a quien se le deben cinco partidos del año pasado. Las Fechas FIFA ya no alcanzan para meter esos juegos, por ello se pretende hacer dos antes de la Copa de Oro y uno después y posteriormente durante el próximo torneo escoger fechas que no sean FIFA para cumplirle a SUM en el entendido de que tendrán que ser sin los elementos que se encuentran en Europa.

