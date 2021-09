¿Por qué Gerardo Arteaga se bajó de los Olímpicos?

SEGUIMIENTO

Por cuestiones personales, Gerardo Arteaga causó baja de la Selección Preolímpica a unos días de viajar a Tokio, ya que el lateral se encontraba muy mal emocionalmente por el hecho de no haber podido convivir con su familia durante casi un año por el tema de la pandemia y no pudo conseguir que sus seres queridos viajaran a Bélgica. La Dirección de Selecciones decidió liberarlo y no llevarlo a Tokio para que pudiera estar con su familia durante las vacaciones. Hoy en día Arteaga es titular indiscutible con el Genk, tanto en Liga como en la Champions League, y el cuerpo técnico de la selección encabezado por Gerardo Martino quiere saber si el zurdo ya está bien emocionalmente para volver a convocarlo de cara a la Fecha FIFA de octubre.

INEXPLICABLE

La Comisión de Arbitros en su informe de la Fecha 8 reconoce dos errores de VAR y uno de ellos es de Jorge Isaac Rojas en el Puebla vs Atlético de San Luis al no llamar al silbante para expulsar a Segovia de Puebla. Cuando un silbante o VAR se equivoca se va castigado, en el caso de Rojas no fue así y lo mandan a pitar el partido más importante de la jornada, el Toluca contra América, con lo cual se confirma que se trata de un nazareno con trato especial por parte de Arturo Brizio Carter, ya que fue fundamental su colaboración para desaparecer a la Asociación Mexicana de de Árbitros. Peñaloza y Macías Romo se equivocaron en el Atlas contra Monterrey en el gol de Quiñones que fue en fuera de lugar y ellos sí se van castigados. Criterios diferentes, de acuerdo al sapo es la pedrada o hay algo más de fondo, ya que Rojas apenas en la fecha 6 le pitó al América y ahora lo repiten de nuevo. sin importar que no haya podido valorar una jugada viéndola en la repetición varias veces.

LEVE MEJORÍA

Incrementar a por lo menos 55 minutos el tiempo efectivo de juego por partido es uno de los objetivos de la Liga MX en el presente torneo y en la Fecha 8 hubo dos juegos que superaron ese número. El Bravos contra Cruz Azul tuvo 58 minutos reales de juego, mientras que el Pumas ante Chivas tuvo 57. En contrapartida hubo tres cotejos que no llegaron ni a los 50 minutos efectivos. El Puebla contra Atlético de San Luis tuvo solamente 45 minutos reales, lo cual es muy pobre, seguido del Gallos ante Necaxa que tuvo 47 y el Atlas recibiendo a Monterrey con 49 minutos. Las Ligas tops del mundo traen un promedio arriba de 55 minutos por partido.

