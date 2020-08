¿Por qué quedó habilitado Víctor Guzmán?

BUENA DEFENSA

El doping de Víctor 'Pocho' Guzmán fue el 10 de agosto del 2019, después del partido de la Fecha 4 ante Querétaro, por ello, al cumplirse un año el 10 de agosto de 2020 el jugador fue liberado, ya que se cumplió con un año de sanción, pues el jugador y el Pachuca no tienen la culpa que la Liga MX se haya tardado casi cuatro meses en detectarlo y hacerlo público. El castigo de FIFA para el Pocho fue de un año, y Pachuca consiguió que el mismo se contabilizara a partir de que se dio el positivo. La Comisión Disciplinaria de FIFA aceptó que la sanción corriera a partir de que se hizo la toma y no cuando se informó el positivo que fue hasta enero del 2020.

LIGADO

Diego Martín Cocca en su carrera como entrenador siempre ha sido representado por Christian Bragarnik, el promotor más importante del mercado argentino en la actualidad, y con presencia en muchos clubes mexicanos. Grupo Orlegi no es una empresa que tenga tratos con Bragarnik, sin embargo, es la segunda vez que recurren a Diego Cocca. El entrenador la tiene bien clara que en Atlas como en Santos no podrá tener participación en la elección de los posibles refuerzos para el torneo venidero, ya que eso depende del Departamento de Inteligencia Deportiva. Una de las reglas de Bragarnik con sus representados es que los refuerzos los lleva el promotor, empero, acá no podrá hacerlo.

COMPLICADO

Los futbolistas mexicanos contratados por el Salamanca de España no saben cuando podrán volar a Europa para integrarse a su nuevo equipo, ya que no hay fecha de inicio de torneo y se habla de que podría ser hasta enero, lo cual podría complicar el contrato. Jorge Mora, Luis Madrigal y Luis Fernando Tellez se arreglaron para jugar en el equipo que ahora va a comandar Sergio Egea, empero, no se sabe cuándo se podría jugar. En ese cuadro hay otros dos mexicanos, Christian 'Patroncito' Alvarez y Fernando Monarrez, ambos surgidos de Chivas.

