Potro Gutiérrez, sin apoyo en Cruz Azul

MUY COMPLICADA

Es la situación para el Potro Gutiérrez con el Cruz Azul, ya que por todas partes hay gente cercana a la dirigencia queriendo su puesto. Del lado del grupo del Conejo Pérez se impulsa a Juan Francisco Palencia, que vive en Barcelona pero que está al pendiente del cuadro azul. Personas cercanas al presidente Víctor Velázquez recomiendan a Ricardo Ferretti como mejor opción, y desde los promotores hacen presión para que sea el Turco Antonio Mohamed, el elegido. El Potro llegó a Cruz Azul de la mano de Jaime Ordiales, que ya no está y se ha quedado sin respaldo, y eso aunado al mal inicio el torneo lo tienen en una situación complicada.

NO LO TOMARON EN CUENTA

En cuanto terminó el torneo, Raúl 'Potro' Gutiérrez se enteró que el Cruz Azul había contratado a Ramiro Carrera y a Augusto Lotti, situación de la cual no fue consultado el entrenador, ya que se trató de recomendación de gente de Fuerzas Básicas al propio presidente, con el argumento de que se trataba de muy buenos jugadores a un precio muy económico y por ello fueron contratados los dos argentinos, cuando todavía el entrenador no había dialogado con los dirigentes sobre las necesidades del equipo. El timonel solicitó un centro delantero en lugar de Iván Morales y no se lo pudieron conseguir.

PERMISO ESPECIAL

Aunque el Chiquete Orozco estaba contemplado para ser titular contra Querétaro, al zaguero se le presentó un problema familiar el sábado y por ello el entrenador tomó la decisión de liberarlo de la concentración. La esposa del defensor rojiblanco tuvo un parto prematuro y el bebé nació con algunas complicaciones, que obligaron a someterlo a una cirugía abdominal a las pocas horas de haber nacido. El cuerpo técnico rojiblanco le ha dado todo el apoyo a Chiquete para que esté al pendiente de su señora e hijo y que se olvide de entrenar.

