Presidente de la FMF o Alto Comisionado, la disyuntiva

Presidente de la Federación Mexicana de Futbol o Alto Comisionado, es la disyuntiva en torno al nombramiento que hará la Asamblea de Dueños el próximo 22 de mayo.

Desde hace tiempo se analiza la posibilidad de tener un Alto Comisionado, aunque un nombramiento de este tipo sonaría a que podría haber incursión gubernamental.

En caso de que se definan por un Alto Comisionado, este tendría todo el poder, por encima de quién sea el presidente de la Federación Mexicana de Futbol. El personaje parece estar definido con Juan Carlos 'La Bomba' Rodríguez, falta ver el título que le pondrían los dueños.

SILENCIO

Desde que decidió no seguir como presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa decidió apostar a un bajo perfil, no quiso dar ningún tipo de entrevistas y ya no apareció en eventos públicos, ni de la Femexfut.

Este jueves, el Ingeniero se reunirá con algunos periodistas en Toluca para comentar los detalles que lo llevaron a tomar la decisión de no seguir en el cargo. No se ha decidido oficialmente el cargo en que De Luisa continuaría de cara a la Copa del Mundo 2026, de la cual es miembro del Comité Organizador de la Sede de México.

POCO FUTBOL

De los 13 partidos que van de la Fase Final en Liga de Expansión, 4 de Repechaje, 8 de Cuartos de Final y 1 de Semifinal, ninguno de los cotejos ha llamado la atención por bien jugado.

En Liga de Expansión se corre y aprieta mucho, pero se juega poco futbol, el Repechaje y Liguilla así ha sido, dejando la impresión de que están desaprovechando el escenario que les ofrece el hecho de que esos partidos se transmiten en muchos canales de televisión, ya que todas las empresas que emiten Expansión tienen derecho a pasar esos encuentros.

