¿Qué día y ante quién estrenará el Tri su nuevo uniforme?

PRESENTACIÓN

Será el 31 de agosto en Atlanta frente a Paraguay cuando la Selección Mexicana utilice por primera vez el nuevo uniforme con el cual jugarán el Mundial de Qatar 2022. Por cuestiones de calendario, será primero la Selección Femenil la que use por vez primera la nueva camiseta y en agosto en Atlanta será la Selección Mayor en un partido contra Paraguay, en el cual no se podrá contar con los futbolistas que militan en Europa ya que no es Fecha FIFA. El color verde regresará a la camiseta de la Selección de México como uniforme A, mientras que la B será en color blanco y en esta ocasión no hay camiseta negra contemplada.

FIGURAS

Federico Valverde (Real Madrid), Edinson Cavani (Manchester United), Lucas Torreira (Fiorentina), Ronald Araújo (Barcelona), Matías Viña (Roma), Guillermo Varela (Dinamo de Moscú), Matías Vecino (Inter de Milán), Darwin Núñez (Benfica), Diego Godín (Atlético Mineiro), José María Giménez (Atlético de Madrid) y Maxi Gómez (Valencia) son algunas de las figuras que tiene Uruguay para el partido de esta noche en Phoenix frente al equipo mexicano. Los charrúas en esta ventana jugarán tres partidos y por ello el técnico Diego Alonso recurrió a todas sus figuras.

UNIFORMES

La palabra Transformación sale del pecho de los Rojinegros del Atlas, ya que el equipo Campeón llegó a un acuerdo con Grupo Caliente para que la marca sea la que aparezca al frente de los atlistas a partir del próximo torneo. Por su parte, Atlético de San Luis llegó a un acuerdo con Sporelli para que sea la encargada de vestir a los potosinos a partir del torneo venidero. Los potosinos serán el segundo equipo en Primera División que vista la marca tapatía que también patrocina a Bravos de Juárez. Alberto Martínez Barone es el propietario de la marca y anteriormente fue propietario de Atlética, que llegó a vestir a la Selección Mexicana.

