¿Qué hay detrás del 'Fuera Leaño' en el Akron?

SIN CONTROL

Cuando inició el presente torneo la directiva de Chivas llegó a un acuerdo con los líderes de los grupos de animación rojiblanco para que no gritaran “fuera Leaño” y para que cuando los aficionados empezaran a gritar, los de los grupos de inmediato gritaran fuerte el “Chivas Chivas” al mismo tiempo que el encargado del sonido local le subía el volumen para apagar esos gritos y la realidad es que les estaba funcionado, sin embargo, cuando se decidió ya no aceptar los grupos de animación en el Akron por el tema de Querétaro ya no se pudo tener ese control cuando empezaba el griterío y el miércoles ante Rayados fue imposible y a pesar de que el sonido local le subía a todo lo que daba el “Chivas Chivas”, el “fuera Leaño” primero y después el “Puto” se escuchaban con mucha fuerza.

POCAS OPCIONES

Durante la gestión de Marcelo Michel Leaño como el director institucional de futbol de Chivas, algunos exjugadores con trayectoria se acercaron al dueño del equipo buscando una oportunidad de trabajar para la institución, sin embargo cuando los mandaban a entrevistarse con Leaño la oferta para ellos era la de dirigir a equipos Sub 13 en Chivas San Rafael, por ello elementos como Héctor Reynoso, Carlos Salcedo, Joel Sánchez y Jonhy Magallón entre otros decidieron no aceptar esa proposición y Leaño ocupó la mayoría de los puestos de la estructura de fuerzas básicas con gente de su confianza como “Tilón” Cadena, Robles, Fabián, Moreno, Coyote, Ascensio “More” Hernández, Jauregui y Camacho. Ante tal situación la directiva no tenía muchas alternativas para elegir a un estratega interino y se inclinó por Cadena.

DESCENDIDO

Por haber permitido que un equipo jugara algunos segundos con un hombre más, el silbante Víctor Cáceres fue enviado a la Liga de Expansión. En la Fecha 9 en el partido entre Chivas y Santos al momento de hacer cambios la gente de Guadalajara se confundió y un jugador entró sin haber salido nadie y Cáceres no se dio por enterado que los rojiblancos habían actuado en esa jugada con 12 elementos. Desde entonces no ha sido tomado en cuenta como árbitro central en Liga MX y lo mandan a pitar a Liga de Expansión y algunos de cuarto árbitro en Primera División para que se pueda capitalizar, ya que la diferencia económica entre Liga MX y Expansión es abismal, lo que se cobra por partido.

