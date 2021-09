¿Qué pasó en el vestidor de Chivas tras amistoso vs América?

HISTORIA

“Hay que meter más huevos, con esto no alcanza”, fue la frase que pronunció Angel 'Chelo' Zaldívar al entrar al vestidor en Dallas, Texas, luego de haber perdido el amistoso contra el América hace un par de semanas. De inmediato le respondió Fernando Beltrán “no es lo mismo estar afuera que adentro, desde afuera se ve fácil, pero hay que estar adentro”, haciendo referencia a que Zaldívar no había jugado ante las Águilas por estar lesionado. Para tratar de calmar los ánimos, intervino el capitán Jesús Molina, estableciendo que tenían que jugar mucho mejor y que Beltrán no tenía porque molestarse.

A PUNTO

Las relaciones entre el promotor de Fernando Beltrán y la directiva de Chivas se encuentran muy tensas, al punto de que los Rojiblancos analizan seriamente la posibilidad de romper con el empresario y a futuro tratar solamente con el futbolista. Manfredi Caleca es el representante de Beltrán, de César 'Chino' Huerta y de algunos novatos de Fuerzas Básicas, sin embargo, han existido diferencias entre los dirigentes del Rebaño y el empresario italiano que hacen que la directiva de Chivas analice la posibilidad de ya no negociar con Caleca y tratar todos los asuntos directamente con los jugadores.

LOS MEJORES

Rubens Sambueza y Nicolas 'Diente'López son los mejores extranjeros de la Liga MX después de ocho jornadas. El veterano jugador del Toluca es el de más participaciones en goles de su equipo con un total de ocho, mientras que el Diente es el goleador con seis tantos y es el elemento que más tiros a gol tiene con un total de 22 disparos. Sambueza es el segundo con más envíos a portería con siete, solamente abajo de Alexis Canelo que tiene ocho. El Diente también es el mejor en cuanto a tiros a gol dentro del área con 13 disparos.

