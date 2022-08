¿Qué 'sorpresas' analiza Tata para el juego vs Paraguay?

SIGUE EN ARGENTINA

Será el fin de semana cuando Gerardo 'Tata' Martino regrese a México. El próximo lunes se reintegrará a sus reuniones semanales en el CAR para iniciar la planeación del partido amistoso ante Paraguay en la ciudad de Atlanta, Georgia. Por situaciones personales, el Tata viajó desde algunas semanas a Rosario, Argentina, que es el lugar donde reside su familia y desde allá ha estado al pendiente de su grupo de trabajo, que se divide los partidos de cada jornada de la Liga MX para darle seguimiento a los jugadores que se encuentran en el radar del cuerpo técnico.

DESTACADOS

Dentro de los informes que cada semana le presentan sus colaboradores a Gerardo Martino aparecen dos elementos que al inicio del torneo no estaban considerados en el radar del entrenador. Se trata de Raymundo Fulgencio, el extremo de Tigres que se ha convertido en titular de los felinos, y Jordi Cortizo, que en Puebla está jugando mucho más adelantado. Otros nombres que aparecen en algunos informes positivos son lo de Miguel Tapias de Pachuca y Emilio Lara de América. El duelo ante Paraguay no es en Fecha FIFA, por lo tanto, el entrenador tendrá que llamar solamente a elementos que participen en la Liga MX, y por ende la posibilidad de que aparezcan dos o tres elementos que no hayan sido convocados con anterioridad.

REPITIÓ EL ROJO

Tres jugadores de Correcaminos se vieron involucrados en un accidente automovilístico en la madrugada del lunes en Ciudad Victoria, lo cual obligó al técnico Héctor Altamirano a no tomarlos en cuenta para el partido de la semana pasada contra Alebrijes. Dentro de los tres elementos se encontraba Daniel 'Chimpa' Amador, quien antes de iniciar el torneo fue dado de baja por los Leones Negros por llegar tarde y en condiciones impropias a un entrenamiento. La directiva de Correcaminos investiga la situación para conocer en qué condiciones se encontraban Ronaldo González, Eduardo Banda y 'Chimpa Amador, ya que el accidente fue en la madrugada, horario en que los jugadores tendrían que estar descansando de cara al partido frente a Alebrijes.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SANTIAGO GIMÉNEZ CONFESÓ QUE HABLÓ CON MARTINO ANTES DE FICHAR CON FEYENOORD.