¿Qué sucedió entre Jesús Molina y el Nene Beltrán?

VERSIONES

Llamó la atención que Fernando Beltrán no haya sido convocado por el cuerpo técnico de Chivas para el partido ante Pumas. Investigando pude conocer la versión de que el motivo fue una discusión futbolística que en un entrenamiento el 'Nene' tuvo con Jesús Molina, al reclamarse un movimiento en el cual no se pusieron de acuerdo y que la discusión subió de tono, pero no llegó a mayores. El sábado por la mañana el jugador fue informado de que no viajaría a CDMX, ya que el cuerpo técnico había tomado la decisión de no tomarlo en cuenta para el viaje y que ni siquiera jugaría con la Sub 20. Su lugar en la delegación fue tomado por Ronaldo Cisneros, que en todo el torneo no había sido considerado ya que viene saliendo de una enfermedad complicada.

DERECHO DE REPLICA

Por la tarde se comunicó telefónicamente conmigo Jesús Molina para solicitarme de forma correcta y educada que publicara su versión, en la cual negaba rotundamente que hubiera existido alguna situación con Fernando Beltrán. El capitán de Chivas me indicó que una situación de este tipo perjudicaba su carrera a estas alturas y que quería que se supiera su versión, en la cual negaba que hubiese sucedido algo con Beltrán. El derecho de réplica es importante y más cuando se solicita de la forma en que Jesús Molina lo hizo.

SE QUEDÓ

Al terminar el torneo anterior Fernando Beltrán se quería ir de Chivas, ya que Víctor Vucetich no lo consideraba como titular y aparte tenía ofertas de Necaxa, Puebla y Pumas, sin embargo, el representante del jugador, Manfredi Caloca, lo convenció para que se quedara en Guadalajara y buscara la oportunidad de convertirse en elemento importante. Durante su estadía en Juegos Olímpicos, Beltrán recibió ofertas, pero decidió quedarse con Chivas. En el presente torneo, Beltrán solamente en un partido fue tomado en cuenta como titular y fue en el duelo contra León, donde los rojiblancos perdieron 0-3. En el torneo anterior desde la fecha 11 que perdieron ante América no fue considerado como inicialista, lo cual significa que prácticamente en un torneo solo en dos ocasiones fue elegido como titular por Vucetich.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MOLINA DESMINTIÓ HABER DISCUTIDO CON BELTRÁN.