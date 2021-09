¿Quién del VAR se salvó del castigo tras el Clásico?

PERSONA AJENA

A pesar de que el reglamento del VAR establece que en el camión solamente pueden estar VAR, AVAR y el técnico que maneja el sistema de cámaras, el sábado en el Clásico estuvo otra persona más sin tener designación por parte de la Comisión de Arbitraje, lo cual no deja de llamar la atención.

Gerardo 'Lobo' Martínez, uno de los asesores arbitrales más experimentados, estuvo en el camión del VAR y al parecer no tuvo participación, ya que ayer tuvo designación en Mazatlán, lo que significa que para él no hubo castigo. Otro tema del VAR que no se cumplió en el Clásico es que los oficiales de VAR tienen que ser de la misma jerarquía que el árbitro central y en esta ocasión ni Monroy, ni Barajas se acercan en ese rubro a César Ramos.

NEGOCIACIÓN

Con la convocatoria oficial de Raúl Jiménez, ya en sus oficinas el Wolverhampton busca negociar la posibilidad de que el delantero, en caso de asistir al llamado, pueda regresar antes de que termine la Fecha FIFA.

El plan del cuadro inglés es que Jiménez solamente sea tomado en cuenta en los dos partidos de locales y que no vaya a El Salvador para que regrese inmediatamente a Inglaterra a realizar la cuarentena obligatoria de diez días, y que de esa forma se pierda solamente un partido oficial de Liga.

La Federación Inglesa todavía no se ha manifestado en torno a la situación de los jugadores de esa Liga que sean convocados y, por ello, el cuerpo técnico mexicano confía en tener a Jiménez aunque sea para los dos cotejos de local.

CONSIDERADO

Hasta ayer, la Dirección de Selecciones Nacionales no había recibido ningún comunicado oficial del Celta de Vigo sobre la lesión de Néstor Araujo y, por lo tanto, se espera que el próximo lunes el zaguero se reporte a la concentración para poder ser valorado por el cuerpo médico de la Selección.

Araujo fue titular en los tres primeros partidos eliminatorios y el cuerpo técnico lo tiene considerado para los próximos tres. En caso de que Néstor no pudiera jugar se abriría la posibilidad para Johan Vásquez, que también será convocado.

