César Ramos y responsables de VAR, castigados por el Clásico

CASTIGADOS

El no haber recurrido al VAR en dos situaciones de juego del Clásico entre América y Chivas, generó castigos dentro de la Comisión de Arbitraje y, por ese motivo, ni el árbitro César Ramos, ni el AVAR León Vicente Barajas, ni el VAR Angel Monroy Bello y ni el juez asistente Christian Kiabek Espinosa fueron tomados en cuenta por la Comisión de Arbitraje para los partidos de la Fecha 12 que se juega entre hoy y mañana. Los únicos que participaron en el Clásico y que fueron tomados en cuenta para la jornada siguiente son el segundo asistente José Antonio González, que estará hoy en el Atlas contra Puebla, y el cuarto silbante Brian González, ya que se considera que ellos no tuvieron nada que ver en el hecho de que no se hayan revisado esas jugadas. La Comisión de Arbitraje, el secretario general y el presidente de la Federación son las únicas personas que tienen acceso a las grabaciones de los audios entre árbitros y el camión del VAR y por ende los que conocerán si el silbante no quiso ir a revisar las jugadas o si los del VAR no le hicieron la indicación que fuera a verlas.

EN VEREMOS

Aunque Pablo Guede ya dirigió este lunes su primer práctica como entrenador del Necaxa, la directiva hidrocalida todavía no define si el argentino estará esta tarde ante Xolos en la banca, toda vez que todavía no llegan a México sus asistentes Damián Timpani y Jonathan Cisternas, quienes estuvieron con el sudamericano en Morelia y Xolos. En caso de que Guede no salga a la banca, los responsables serían Gabriel Simón y Guadalupe Ramos que trabajan para la institución. Los números de Guede con Xolos fueron malos, dirigió 30 partidos, de los cuales ganó 8, empató 7 y perdió 15, todo lo contrario a lo que hizo con Morelia, donde de 22 cotejos, obtuvo 10 victorias, 5 igualadas y 7 descalabros.

CONOCIDO

Diego Forlán salió del Atenas de la Segunda División de Uruguay al no estar de acuerdo en que los dueños Andrés Fassi y su hijo participarán en las decisiones deportivas como dueños del club, por eso los propietarios decidieron voltear al mercado mexicano y designar como nuevo timonel a un conocido de ellos como Christian 'Chaco' Gimenez, quien tendrá la responsabilidad de buscar el ascenso a la máxima división charrúa. El torneo pasado, el “Chaco” dirigió al Cancún de la Liga de Expansión y ahora los Fassi lo invitan a un proyecto interesante, ya que aparte del Atenas también tienen injerencia en Talleres de Córdoba de Argentina y Everton de Viña del Mar en Chile.

