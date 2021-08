¿Quién estuvo detrás de la táctica en el Tri Olímpico?

FUNDAMENTAL

El trabajo de Miguel de Jesus Fuentes en el cuerpo técnico de Jaime Lozano fue importante ya que el. tapatío fue el responsable de la estrategia en todo el proceso y el encargado de hablar con el entrenador de los aspectos tácticos de cara a los partidos. Fuentes tiene experiencia en Primera A donde dirigió a Celaya, Veracruz, San Luis, Necaxa, Lobos, Juarez y Tampico Madero y aceptó la invitación para el proceso olímpico. Ahora Miguel al igual que Jaime Lozano, que Ryota Nishimura y que Anibal González escucharán ofertas.

LOS QUE MANDAN

Fue después de terminar el último entrenamiento cuando la Selección de México fue notificada de que el partido contra Japón se adelantaba de horario y se tendría que jugar a las seis de la tarde. El presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa viajó desde México y estuvo presente en la última práctica y fue testigo de la notificación por parte del Comité Olímpico Internacional. La medida fue impulsada por OBS la empresa que tiene los derechos del evento y que se encarga de venderlos a todas las televisoras del mundo. El fondo fue la final femenil, que estaba programada para las 11 de la mañana, con la intención de que fuera jueves por la noche en Estados Unidos, pensando que las norteamericanas llegarían a la final, pero como se quedaron en el camino, ya no tenía caso en jugar la medalla de oro en ese horario y la movieron a las 21.00 horas y adelantaron el juego de México contra Japón.

LE TOCA

Raúl Chabrand es el técnico de la Sub 20 y por ende el encargado del próximo proceso olimpico, de cara a Paris 2024. Como jugador, Chabrand militó en Monterrey e Irapuato entre otros y como entrenador ha trabajado en Rayados, Xolos y Atlas. El 2023 se jugará el Mundial Sub 20 de Indonesia y posteriormente arrancará la eliminatoria para Paris 2024. Chabrand tiene mucho conocimiento de la parte formativa y por ello fue invitado por Gerardo Torrado para que se hiciera cargo de la Selección Sub 20.

