Red Bull, interesado en adquirir franquicia en México

ESTUDIAN EL MERCADO

El Grupo Red Bull analiza la posibilidad de poder comprar un equipo en el futbol mexicano y poder integrarlo a la organización que por ahora tiene clubes en Austria, Alemania, Estados Unidos y Brasil. Desde hace tiempo varios equipos mexicanos se acercaron a Red Bull buscando el patrocinio, sin embargo, no habían tenido interés en invertir en el futbol mexicano. La gente que manda en Red Bull ha iniciado el análisis y han sostenido charlas informales para ir conociendo cuánto puede costar una franquicia en el futbol mexicano y cuánto puede recabar por concepto de patrocinios. Hasta donde se sabe no les interesaría asociarse y en caso de que decidieran entrar al futbol mexicano sería adquiriendo una franquicia y que de esa forma el equipo use el nombre de Red Bull y que use los colores tal y como lo hacen los clubes que pertenecen al grupo.

SIN MINUTOS

Son varios los futbolistas extranjeros que todavía no tienen minutos en el presente torneo, recordando que los clubes tienen hasta 11 plazas para foráneos y por ello se pueden dar el lujo de no utilizarlos. Futbolistas como Pablo Cepellini de Cruz Azul, Diego Rigonato y Federico Mancuello de Toluca, Manuel Balda y Eduard Preciado de Santos, Nicolás López de Tigres, así como Torgnascioli de Pachuca, no han podido jugar en las siete fechas del presente torneo. Hay otros casos como el de Pablo Aguilar de los cementeros, Benedetti de América, Gallegos de San Luis, y Santa María de Atlas, que no han podido jugar por estar lesionados.

PERDONADOS

Después de un mes de castigo, el silbante Oscar Macías Romo regresa la actividad. El de Aguascalientes fue sancionado luego del Pumas vs Bravos de la fecha 3 y desde entonces no había pitado. Macías estará este jueves en Pachuca silbando el duelo entre los Tuzos y el Atlético de San Luis. Otro perdonado es Luis Enrique Santander, quien desde la Jornada 4 no dirigía, ya que le fue mal en el Atlas contra Toluca, donde dejó de marcar un claro penalti, el Tribilín reaparecerá el viernes en el Necaxa ante León. Los que ahora se van a la congeladora son Adonaí Escobedo luego del mal trabajo en el León vs Atlas y Jorge Isaac Rojas en el Pumas vs Xolos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ORIBE PERALTA: 'EN MÉXICO SE HA DEJADO DE FORMAR JUGADORES DESDE LO MORAL'.