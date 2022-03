Regaño de Riestra hizo más lento al VAR en Jornada 11

NO SIRVIÓ

La semana pasada el secretario general de la Federación Mexicana de Futbol, Iñigo Riestra, llamó la atención a árbitros y VAR de la Liga MX, expresándoles que se estaban cometiendo demasiados errores y les pidió concentración en la recta final del torneo, lo cual no sirvió de mucho, ya que la Fecha 11 ha sido de las peores en cuanto a decisiones del VAR, en el Pachuca contra Cruz Azul se dejó de marcar un claro penalti sobre Renato Ibarra que el VAR en forma increíble no vio, y en el Clásico Regio entre Tigres y Rayados, el árbitro y el VAR no apreciaron una clara agresión de Kraneviter sobre Soteldo.

La regañada de Riestra generó que la gente del VAR se tomara más tiempo en la revisión de las jugadas para tratar de no equivocarse.

SIN EVIDENCIA

La revisión de la comunicación del VAR con el árbitro detectó que el gol de Atlas que se anuló en el primer tiempo es porque el oficial del VAR, Erick Yair Miranda, no encontró una toma contundente que desde su óptica comprobara que la pelota no había salido, y por ello se quedó la decisión inicial del asistente Alberto Morín que indicó que la pelota había salido antes de que Furch metiera el servicio.

La posible mano de Quiñones en el remate se analizó solamente una vez y se detectó que no era mano, sin embargo, en la salida de la pelota se llevaron casi seis minutos y al final Miranda le informa a Ramos Palazuelos que no tienen una toma contundente de que el balón no había salido, y por ende, de acuerdo al protocolo del VAR, el silbante tenía que quedarse con la decisión inicial que fue la salida del balón indicada por el juez de línea.

CONTRATIEMPO

Al momento de iniciar el Clásico Tapatío había cerca de ocho mil aficionados en las afueras del Estadio Jalisco atorados con el tema del Fan ID, que era muy lento ante la desesperación de las personas que ya querían ingresar al inmueble.

El brillo del celular, la lentitud del lector del código de barras y el tener que bajar el cubrebocas hicieron muy lento el proceso, y al minuto 15 se decidió que con mostrar el Fan ID impreso o en el celular era suficiente para no perder tiempo en la lectura del código y de esa forma los aficionados pudieron ingresar.

La directiva de Atlas seguirá insistiendo para que los que asistan al Jalisco lo hagan con un poco más de tiempo para que se pueda hacer la revisión correctamente.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TIGRES PRESENTÓ INCONFORMIDAD POR AGRESIÓN DE KRANEVITTER A SOTELDO EN CLÁSICO REGIO.