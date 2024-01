Los titulares de América reportaron al trabajo apenas el martes, por ese motivo cuerpo técnico y directiva decidieron que no participen en la Fecha 1 y 2 del torneo para que puedan hacer un trabajo físico de base física. Para el encuentro del sábado en Tijuana contra Xolos, no harán el viaje elementos como Quiñones, Valdez, Henry, Fidalgo, Zendejas, Jonathan y Cáceres, entre otros, quienes se quedarán a trabajar en Coapa y a jugar un amistoso contra Leones Negros el mismo sábado a las 10 am. La ausencia de los titulares le dará oportunidad a varios elementos de la Sub 23 de tener minutos en el primer equipo.

DE MEDIADOR

La discusión entre Juan Escobar y Anselmi fue tan intensa que de acuerdo a quienes la escucharon, dicen que en algún momento el paraguayo hizo referencia a que como no lo había traído el timonel, por eso lo mandaban a la banca, lo cual ofendió al estratega, quien durante lunes y martes solicitó que el guaraní saliera de la institución. Iván Alonso tuvo que intervenir para calmar las cosas, tomando en cuenta que Escobar ha sido quizá el jugador más regular de los azules en los últimos torneos. La gente de Cruz Azul desde ayer buscan que la herida pueda cicatrizar, algo que parece complicado.

SATURADOS

La realidad es que en el aterrizaje en Cruz Azul se dieron cuenta de que tienen 6 plazas de extranjeros en la parte baja y todos considerados como titulares (Mier, Escobar, Dita, Piovi, Cándido y Faraveli), con lo cual solamente quedaría un lugar de extranjero de medio campo hacia al frente para que lo disputen entre Fernández, Rotondi y Riveros, por ello el cuerpo técnico empezó a vislumbrar la posibilidad de mandar a un defensor a la banca y optaron por Escobar, dejando en el campo a Piovi y Cándido que ellos los trajeron. El tener a dos laterales extranjeros limita las plazas de foráneos para elementos ofensivos.

