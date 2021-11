Santi Giménez y Mudo Aguirre, las opciones reales de Chivas

SOLO DOS OPCIONES

Una de las prioridades de Chivas para el torneo venidero es un centro delantero, sin embargo, dentro del mercado solamente existen dos posibilidades, Eduardo 'Mudo' Aguirre y Santiago 'Chiquito' Giménez. Los rojiblancos se inclinan mas por el caso de Aguirre a quien ya desde el torneo pasado buscaron, sin embargo, no pudieron avanzar mucho ya que lo pretendían a cambio y ofrecieron algunos elementos que no interesaron a Santos. La dirigencia de Guadalajara ya está enterada que Santos está en disposición de negociar al Mudo, siempre y cuando la oferta sea económica y no de intercambio de jugadores. En el caso de un posible regreso de José Juan Macías, los dirigentes de Chivas no tienen ningún comunicado oficial del Getafe y el préstamo vence hasta junio.

SEGUIMIENTO

Dentro de las opciones que analiza la directiva del Pachuca como nuevo técnico de los Tuzos, les llama la atención el portugués Renato Paiva, quien ha hecho buen trabajo con el Independiente del Valle de Ecuador. El lusitano sabe que existe interés del equipo mexicano, pero ha manifestado que por ahora está concentrado con su equipo en la Liguilla del futbol ecuatoriano, Paiva empezó como entrenador en el Setubal de Portugal y después en las inferiores del Benfica, antes de ser contratado por Independiente del Valle, donde ha llamado la atención de varios equipos, entre ellos los Tuzos del Pachuca.

SIN DECISIÓN

De acuerdo al nuevo formato de Liga de Expansión, los cuatro equipos que avanzaron directo a la Liguilla, ya no podrán elegir ni día, ni horario de juego, y la única ventaja es que el partido de Vuelta lo jugarán en su estadio, y que en caso de empate, avanzarían a la siguiente fase. La decisión obedece a buscar que no se empalmen los horarios con los juegos de Primera División, por ese motivo los ocho clubes calificados tendrán una reunión virtual para ir viendo el tema, ya que se podría dar el caso de que uno o dos series se pudieran jugar en martes las Idas, y viernes las Vueltas. Dorados, Morelia, Atlante y Celaya son los cuatro que avanzaron directo y que cerrarán en casa ante Tepatitlán, Mérida, Tampico y Leones Negros, respectivamente.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MONTERREY Y ATLAS EMPATARON SIN GOLES EN LA IDA DE LOS CUARTOS DE FINAL.