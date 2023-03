Sigue el cabildeo de cara a la Asamblea de Dueños

BORRÓN Y CUENTA NUEVA

El ridículo de San Pedro Sula, los 10 partidos sin ganar y la negativa de Julián Quiñones quedaron en el olvido en la reunión entre jugadores y cuerpo técnico del Atlas con el presidente de Grupo Orlegi, Alejandro Irarragori, quien viajó a Guadalajara para tratar de encontrar la solución.

De entrada, el dirigente les manifestó que la principal responsabilidad es de todos los bicampeones y que en menor parte del cuerpo técnico que tiene 10 juegos de Liga al frente del proyecto.

Todos se comprometieron a cambiar las cosas a partir de mañana frente al León. Estas dinámicas no son nuevas, ya en casos anteriores, con técnicos como Cocca, Puente, Ayestarán y Zubeldía entre otros, se aplicaron, y en algunos casos, como el de Cocca, funcionaron, y en otras se tuvo que tomar la decisión de quitar al timonel luego de que no hubo reacción con estos.

SIGUE EL CABILDEO

Después de reunirse con las directivas de San Luis y Monterrey, Mikel Arriola tiene programado este viernes juntarse con Víctor Velázquez de Cruz Azul para seguir con el cabildeo de cara a la Asamblea de Dueños a celebrarse en mayo.

El presidente de la Liga MX les está explicando a los propietarios el proyecto que presentó a los medios de comunicación hace una semanas y con el cual se pretende acabar con el Repechaje e incrementar la exportación de futbolistas jóvenes a Europa. La intención de Mikel Arriola es la de visitar a todos los dueños para llevar con el tema cabildeado a la reunión importante.

NO FUNCIONA

A pesar de que la directiva de Correcaminos no escatima en armar planteles interesantes, no consiguen los resultados. Apostaron por Felipe Malibrán como director deportivo y el equipo no caminó, tuvo que pagar multa por el ser el último de los que reciben subsidio.

Ante esta situación, decidieron llevar a Juan Carlos Arellano con conocimiento de la Liga de Expansión y el nuevo dirigente apostó por Edgar Solano, empero, los resultados tampoco han llegado y ya Solano estuvo a punto de liarse a golpes con seguidores. Los de Ciudad Victoria analizan la posibilidad de hacer otro cambio dirigencia buscando que el equipo mejore.

