Sin problemas de palcos

A diferencia del Estadio Azteca, el Akron no tendrá el problema de los palcohabienes toda vez que los más de 300 palcos se rentaron inicialmente en su mayoría por 15 años y el plazo está por expirar, por ello en las nuevas rentas se podrá establecer el tema de los 4 partidos del Mundial 2026 que se jugarán en el Akron. La directiva de Chivas estudia si los volverán a rentar por 15 años o se establece un lapso más corto que podría ser de un solo año.

NO PUDO

El entrenador mexicano del Aucas de Ecuador, Gerardo Espinoza, no pudo ser inscrito en CONMEBOL como técnico y por ello no apareció como timonel en el primer juego de Libertadores, donde Aucas venció a Nacional de Paraguay. Hoy se juega la Vuelta y todo indica que de nueva cuenta el Loco no podrá aparecer como estratega, ya que le falta la licencia Pro de Conmebol.

Por lo pronto el estratega ya se inscribió en Ecuador para poder obtener ese carnet. En las mismas está su asistente el también mexicano Francisco Canales.

INDEFINIDO

Sigue siendo el futuro del Cubo Torres, toda vez que en la primera audiencia que tuvo solamente fue escuchado y seguirá inhabilitado de forma indefinida hasta que FIFA dicte una sanción. El jugador argumentó que él no decidió ponerse ese tipo de spray para cicatrizar una uña del pie, ya que esa fue decisión del cuerpo médico.

El caso del delantero mexicano en Costa Rica sigue en investigación y hasta ahora con pocas posibilidades de evitar un duro castigo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SIN NEGOCIACIÓN