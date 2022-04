Tata Martino quiere rival europeo previo a Qatar 2022

PETICIÓN

Gerardo Martino le ha solicitado a la Dirección de Selecciones Nacionales que encabeza Gerardo Torrado la posibilidad de enfrentar a un rival de Europa antes de iniciar la Copa del Mundo de Qatar 2022. Al confirmarse los duelos ante Nigeria, Ecuador, Uruguay y Paraguay, y ante la posibilidad de enfrentar a Chile y Brasil en septiembre, Martino quiere enfrentar a un adversario de Europa del este, o que sea parecido a Polonia en el último de los casos. Torrado y su gente trabajan buscando poder conseguir un rival de este tipo por ahí del 16 o 17 de noviembre, y jugar ese amistoso en Europa o en Qatar en caso de que sea uno de los calificados. Países como Noruega, Rumania y Suecia están en el radar, lo mismo que Serbia.

CÁLCULO FALLIDO

Cuando SUM empezó a negociar con Nigeria hace algunas semanas, la gente de la Selección de México dio el visto bueno para cerrar a esa selección, ya que se consideraba que había muchas posibilidades de que en el sorteo tocara un rival africano dentro del grupo, lo cual no sucedió. En ese momento se analizó la posibilidad de cancelar a Nigeria y buscar otro adversario, con el riesgo de no encontrar a nadie ya que no se trata de Fecha FIFA y en esas condiciones era muy complicado poder conseguir algo mejor que los nigerianos, por ello se aceptó jugar frente al cuadro africano que viajará a Dallas sin los elementos que militan en el extranjero, ya que la Fecha FIFA inicia hasta dos días después del partido ante México en Dallas.

PRECAUCIÓN

Aunque el cuerpo médico de Monterrey otorgó el visto bueno para que Rogelio Funes Mori viajara a Guadalajara y pudiera jugar algunos minutos hoy ante Chivas, el cuerpo médico decidió darle unos días a sabiendas de que la cancha del Akron se encuentra en malas condiciones. El delantero tiene más de un mes fuera de circulación, ya que su último partido fue el 6 de marzo contra América. En el caso de Rodolfo Pizarro se dio luz verde y el tamaulipeco sí viajó con los Rayados a la Perla Tapatía y podría ser tomado en cuenta esta noche.

