Selección Mexicana: Mohamed reveló que en Brasil no querían enfrentar al Tri en Qatar 2022

Antonio Mohamed, actual director técnico del Atlético Mineiro, declaró que en Brasil existía el 'miedo' por la posibilidad de jugar a la Selección Mexicana durante la fase de grupos en el Mundial de Qatar 2022, destacando que suele ser un rival incómodo cuando se enfrentan.

Luego de que en Argentina celebraran tener a México como contrincante en el Grupo C, el estratega dejó claro que no comparte esa opinión, describiendo lo complejo que es medirse ante el combinado tricolor en una Copa del Mundo.

"Yo no creo eso, se toma como un rival de bastante cuidado. Ahora, lo que por ahí se habla en los programas es que había europeos más fuertes y con más historia, pero también México es una selección que en los últimos diez Mundiales pasó de ronda, entonces es un antecedente muy valioso. Argentina sabe que México es un rival difícil", comentó en entrevista para Fox Sports.

EN ARGENTINA, MÉXICO "SE TOMA COMO UN RIVAL DE BASTANTE CUIDADO" "LOS QUE NO QUIEREN ENFRENTAR A MÉXICO SON LOS BRASILEÑOS" #FSRadioMX | 'Turco' Mohamed y su opinión sobre el Grupo C del Mundial 2022 @andremarinpuig, @GusMenFox, @dtAlex_Aguinaga & @FABIANESTAY10 pic.twitter.com/Yr7AaXgIWV — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 11, 2022

"Los que no quieren enfrentar a México son los brasileños, esa es la verdad, porque México siempre se crece. Cuando se iba a hacer el sorteo los brasileños me decían 'ojalá que no nos toque México, porque siempre nos complica", añadió.

Por otra parte, 'El Turco' aseguró que le gustaría dirigir al Tri si se llegara a presentar la oportunidad, mencionando que se siente "más un técnico mexicano que argentino".

"Siempre está en mi cabeza alguna selección importante y México le gusta a cualquiera, siempre y cuando esté el lugar vacante. Es una silla muy complicada. Siempre critican a los técnicos. Esa silla es tan criticada como la del América, Monterrey o Cruz Azul", indicó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: KATTY MARTÍNEZ: 'ESTE EQUIPO TIENE UN HAMBRE INCREÍBLE, NO HAY CONFORMISMO'