Chicharito Hernández: 'Siempre deseo lo mejor para México esté dentro o no'

Javier Hernández no es considerado para jugar en la Selección Mexicana y el delantero del LA Galaxy mencionó que siempre apoyará al Tri como jugador y como un fanático más.

"Agradecerles el apoyo. Yo siempre como mexicano, estando dentro de la selección o como un fanático más hay que apoyar siempre a la selección. Todos vamos a tener jugadores y entrenadores preferidos, pero la realidad es que como fanáticos no tenemos poder de decisión", dijo en charla con MLSesFutbol.

Así mismo, Chicharito Hernández dijo que lo que le queda a la afición es apoyar a la Selección Mexicana en los buenos y malos momentos en la mira del bien común buscando una mejora en el futbol mexicano.

"Entonces uno como mexicano tiene que desearle lo mejor a su país, esté tu jugador favorito o no esté, estén jugando bien o no muy bien, que los resultados se den o no, siempre se busca y siempre se va a tirar cercano a la perfección para que el futbol mexicano y la selección puedan crecer, pero la realidad es que todos tenemos que ver por el bien común y siempre le deseamos lo mejor a la selección mexicana estemos dentro o no estemos", agregó Hernández.

Pensando en el Clásico del Tráfico, Javier se dijo feliz de enfrentar a Carlos Vela como dos de las caras más importantes del LA Galaxy y del LAFC.

"Ver a una persona que amo (Carlos Vela), que lo he admirado muchísimo, que compartimos tantos momentos, mundiales, en Europa las pocas veces que nos enfrentamos, una persona que quiero", comentó Javier.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HALO INFINITE: ANUNCIÓ LA FECHA DE LLEGADA PARA SU TEMPORADA 2