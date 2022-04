Videojuegos que puedes disfrutar gratis este fin de semana

Se vienen las vacaciones de Semana Santa y si no vas a salir de casa, aquí hay unas cuantas opciones para disfrutar de grandes horas de diversión con tu consola favorita, o PC.

La opción más destacada que aún está vigente es las de Call of Duty Vanguard. Este juego nos lleva a encarnar las misiones de un grupo especial que se unió en la Segunda Guerra Mundial.

Para poder disfrutarlo no habrá que pagar nada, pero si es importante aclarar que debemos ser usuarios activos en online, esto quiere decir, que tengamos PS Plus para PlayStation o Xbox Live para Xbox.

Otro juego interesante que tenemos es The Elder Scrolls Online: Morrowind. Para canjear esta expansión gratis solo tendremos que dirigirnos a la tienda dentro del juego en la sección de Capítulos.

New Wolrd (MMO de Amazon Games), The Vanishing of Ethan Cartes y Rogue Legacy son otros juegos que están gratis, solo que estos son solo de PC y los dos últimos se pueden canjear en la Epic Games Store.

