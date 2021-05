Tata Martino solo tiene un delantero para juego vs Islandia

NO LOS PRESTAN

A pesar de que el partido de México ante Islandia será en Estados Unidos, la MLS decidió no prestar a los jugadores mexicanos de esa liga que fueron convocados para el duelo del sábado en Texas. Alan Pulido, Rodolfo Pizarro y Jonatan dos Santos fueron citados por Gerardo Martino, empero, hasta ayer la postura de los clubes norteamericanos es la de liberarlos hasta el domingo después de sus compromisos oficiales para que el lunes se integren a la Selección Mexicana de cara a los partidos de Final Four en Denver. La situación complica a Gerardo Martino ya que se queda solamente con un centro delantero, que es Henry Martín, tomando en cuenta que Raúl Jiménez no está en condiciones de jugar.

NUEVO DUEÑO

En la Asamblea de Dueños que se celebraba este lunes, el presidente del Atlético de San Luis, Alberto Marrero, solicitó permiso para iniciar las gestiones de venta de la franquicia, ya que el Atlético de Madrid ya no seguirá al frente de los potosinos. El tema de la multa por no descender y el mal rendimiento del equipo pegó fuerte en el ánimo de los españoles, que decidieron escuchar la oferta de un grupo de empresarios norteamericanos, que están interesados en comprar el equipo y no en asociarse. La Asamblea de Dueños dio el visto bueno y le informó a Marrero que tienen de plazo hasta julio para poder cerrar la negociación. La intención en primera instancia de los posibles compradores es permanecer con el equipo en San Luis Potosí.

JUSTICIA DEPORTIVA

El quitarle valor al gol de visitante en Liguilla favorece a la justicia deportiva, ya que ahora cualquier empate le dará el pase al equipo mejor colocado, lo cual en resumidas cuentas es como si el equipo que cierra en casa iniciara ganando uno por cero, ya que la única forma de que el menor colocado avance es superando por número de goles al oponente. El gol de visitante le ha dado mucho sabor a las Liguillas sobre todo al momento de que a un equipo le daba lo mismo recibir un gol ya que no le alteraba el objetivo, como fue el caso de Pachuca el sábado.

