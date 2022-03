Tata medita 11 alternativo para evitar suspensiones en Mundial

DILEMA

De acuerdo a la reglamentación de FIFA para Qatar 2022, los jugadores que acumulen dos tarjetas de amonestación serán suspendidos un partido, y si no alcanzan a pagarlo en la eliminatoria, lo pagarán en el Mundial, situación que pone en riesgo a varios futbolistas de la Selección de México para el partido de mañana contra El Salvador. Jesús Gallardo, Nestor Araujo, Edson Álvarez, Luis Romo, Jesús 'Tecatito' Corona, Raúl Jiménez y Gerardo Arteaga tienen una tarjeta amarilla y en caso de recibir la segunda ante los salvadoreños se perderían el primer juego del Mundial. Ante tal situación, Gerardo Martino analiza la posibilidad de no utilizar a algunos de los amonestados para no correr ese riesgo.

REPRESENTACIÓN

Yon de Luisa como presidente, Iñigo Riestra como secretario general y Gerardo Torrado como director de Selecciones Nacionales, viajaron ayer como representantes de la Federación Mexicana de Futbol para estar presentes en el Congreso de FIFA y en el sorteo mundialista, ambos eventos se llevarán a cabo el próximo viernes. En el congreso se tomará la decisión de si se amplía o no el número de jugadores convocados por país que hasta ahora es de 23, pero se maneja la posibilidad de que suba a 26 o 27 futbolistas. También en ese evento se reafirmará la vigencia de los cinco cambios por equipo para la justa mundialista.

ELECCIÓN

Desde antes de que se presentara el problema de salud, Gerardo Martino había tomado la decisión de no viajar a Qatar, y será a través de la televisión como el entrenador nacional siga el sorteo del próximo viernes. Un par de asistentes del Tata junto con el personal de logística de la Federación estarán viajando el sábado a Doha ya conociendo el calendario y los rivales para elegir la sede de concentración y el campo de entrenamiento que tendrá el equipo mexicano. No hay mucho margen de elección, ya que las canchas de práctica las asignará directamente la FIFA y en cuanto al lugar de concentración se pretende que sea el mismo durante el tiempo que dure la participación de México en Qatar 2022.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PIOJO HERRERA PIENSA QUE EL TATA MARTINO DEBE DEJAR EL TRI POR SALUD.