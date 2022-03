Miguel Herrera sobre estado de salud del Tata Martino: 'Tendría que hacer a un lado'

Gerardo Martino no estuvo presente en el banquillo tricolor para el enfrentamiento ante Honduras por cuestión de salud, situación que llama la atención de Miguel Herrera al el estratega argentino no encontrarse en condiciones para cumplir como técnico nacional.

“Nos brinca por qué no va a los partidos por cuestión de salud, pero si no tiene salud, se tendría que hacer a un lado, más allá, no sé qué tenga. Si vuela a Argentina, tendría que volar a Honduras”, indicó el Piojo en entrevista para ESPN.

Respecto a que su nombre se mantenga siempre en la órbita del Tricolor, Miguel se dijo orgulloso de que así sea y volvió a dejar las puertas abiertas a volver al banquillo verde, aunque se dice 100 por ciento enfocado en Tigres actualmente.

“Creo que mi nombre siempre ha estado en la mesa, me da mucho gusto, mucho orgullo, quiere decir que hago bien las cosas en donde me presento a trabajar. Sinceramente mi cabeza está al 100 por ciento en Tigres, también lo he dicho, nunca le voy a decir que no a la Selección, pero hoy no pasa por mí, tengo un contrato con Tigres y la FMF tendría que hablar con ellos, para ver cómo se ponen de acuerdo”, apuntó Herrera.

