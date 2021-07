Tri Olímpico tiene prohibido intercambiar camisetas

PROHIBIDO

Los jugadores de la Selección Mexicana están informados que no pueden intercambiar camisetas, ya que el patrocinador del Comité Olímpico solamente entregó 2 camisetas verdes y 2 blancas y si cambian o regalan se quedarían solamente con una y con el riesgo de que ante cualquier eventualidad ya no tuvieran otra. La ropa de concentración no tiene ningún logotipo y el día que fueron a acreditarse les preguntaban de qué país eran. Ante Francia algunos se quedaron con las ganas de intercambiar y llevarse la Lacoste de los franceses, pero fueron advertidos de que no se puede.

OPCIONES

Bajar a Luis Romo como defensa central y meter a Joaquín Esquivel como volante de contención es la primera opción de Jaime Lozano para suplir a Johan Vásquez que fue suspendido por la expulsión contra Japón, mientras que en el caso de Erick Aguirre, que está descartado por lesión, la primera posibilidad es que Jorge Sánchez juegue por izquierda y Vladimir Loroña lo haga por derecha, sin descartar que al final el timonel se incline por Jesús Angulo o por Adrián Mora que fue el último en integrarse y que juega la misma posición que el defensor de Pumas sancionado. Esquivel y Loroña son jugadores de todas las confianzas del técnico ya que están desde en el inicio del proceso.

RIESGO

Las tarjetas amarillas no se borran de fase de grupos a Cuartos de Final en Tokio 2020, lo cual significa que Jorge Sánchez, Carlos Rodríguez, César Montes y Alexis Vega están en riesgo, ya que si son amonestados contra Sudáfrica y México avanza no podrían jugar el siguiente encuentro. Ante la confusión que se generó por el caso de Alexis Vega, si había sido amonestado o no, México consultó y la respuesta es que solamente recibió amarilla en el primer cotejo. Esta situación es uno de los motivos por los cuales se permitió cuatro reservistas para que las selecciones pudieran recurrir a ellos en casos de suspensión o lesión.

