Tri ya no estará en Viila Olímpica; va a hotel en Yokohama

POR FUERA

El equipo mexicano regresó a Tokio, pero ya no estará en la Villa Olímpica, sino que se alojó en un hotel cercano a Yokohama, ya que así lo decidió el Comité Organizador. Los mexicanos no veían con malos ojos la posibilidad de retornar al recinto olímpico, luego de la experiencia en el hotel de Sapporo donde solamente pudieron salir de las habitaciones al momento de ir a entrenar o a comer, y donde el piso siempre estuvo vigilado para que nadie bajara ni al lobby. Los integrantes de la delegación mexicana ya cumplieron 14 días en Japón, y de acuerdo a los lineamientos ya podrían salir a la calle, pero en Sapporo las autoridades no se los permitieron.

CONSECUENCIAS

Haber calificado como segundo lugar del grupo pone a México en el camino de Brasil, lo cual significa que en caso de pasar sobre Corea del Sur, el equipo nacional se podría enfrentar a los brasileños en Semifinales. Mientras Japón, que fue primero, se medirá a Nueva Zelanda. México se tendrá que medir a los coreanos, que de acuerdo al primer análisis de Jaime Lozano son más intensos que los japoneses y aprietan más en la salida. Aparte, el cuadro azteca no podrá contar con Carlos Rodríguez que fue expulsado. Dentro de la delegación no hay un jugador con las características del volante de Rayados y el timonel tendrá que echar mano de Joaquin Esquivel o de Fernando Beltrán, a quien ni siquiera ha llevado a la banca en los tres primeros juegos.

APROVECHAN

La ausencia de seleccionados en Copa Oro y Olímpicos generó un total de 14 debuts de jóvenes mexicanos en la primera jornada de Liga MX, la cifra más alta en los últimos 10 años en una jornada inaugural. De esas 14 presentaciones, cinco provienen de la Liga de Expansión. La cifra mas alta se había dado en el Apertura 2018, donde habían debutado 11 elementos, entre ellos Luis Romo con Querétaro, Vladimir Loroña con Puebla, y Kevin Castañeda con Toluca, entre otros. Habrá que ver de los 14 a cuántos les alcanza para poder tener más minutos en el torneo cuando regresen los seleccionados.

