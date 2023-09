NO COMPATIBLE

El Sistema Integral de Información Deportiva (SIID), que costó una fortuna a la Federación, sigue sin estar empatado con los reglamentos de competencia y quedó claro con los casos de Puebla con Luis Miguel Noriega y de Rayados con Celso Ortiz y 'Tecatito' Corona. Todos los jugadores y miembros del cuerpo técnico tienen que ser registrados en el SIID y desde un día antes de cada partido tienen que ser cargados los elegidos en el SIID y antes del cotejo se tiene que reafirmar y es increíble que el sistema no detecte casos como los de Noriega que está registrado y los de Celso y Corona que fueron inscritos con el mismo número y que debería, al momento de intentar cargar, rechazar la petición que está fuera de reglamento y eso genera que después queda la sensación de que se castiga de acuerdo al poder que el equipo o elemento infractor tenga en la Federación o en la Liga MX con las autoridades en turno.

VIOLACIONES GRAVES

La defensa de Edyairth Ortega, que fue sancionado por 4 años por dar positivo a Nandrolona, presentó una inconformidad sosteniendo que la cadena de custodia de la muestra de orina se violó y que hay varios días en los que no se supo dónde estaba. El jugador en su escrito señala que la muestra se la tomaron en un salón del hotel de concentración donde comía el equipo y no en una estación de control aislada, como indica el protocolo. La muestra se tomó el 4 de marzo a las 18:53 en Querétaro y fueron entregadas a una empleada de control de dopaje hasta el 8 de marzo a las 12:00, sin que se conozca dónde y en qué condiciones estuvo la muestra esos 4 días. En Cuba la prueba se abrió el 28 de marzo, encontrando un resultado atípico, por lo cual los cubanos decidieron mandar la muestra a Italia, pero lo hicieron hasta el 2 de noviembre, es decir, 7 meses después. El procedimiento tiene muchas inconsistencias en la cadena de custodia de la muestra y en eso se basa la defensa de Edyairth Ortega para solicitar que se anule el resultado por las violaciones al proceso.

SIN REUNIONES

Aunque se había dicho que dirigentes de clubes de Liga MX y de Liga de Expansión se reunirían en mesas de trabajo para diseñar el reglamento de la Liga de Expansión Sub 23 que tiene planeado arrancar en enero, hasta el momento no se ha podido llevar a cabo ninguna y por ende las reglas de la nueva categoría siguen siendo todo un misterio. Uno de los principales puntos es el lugar donde jugarían las Sub 23, ya que los clubes de Liga MX pretenden que sean en sus instalaciones para economizar gastos y los de Expansión quieren que sean en los estadios de Primera División.