Ascenso: tema prohibido

Aunque varios clubes de la Liga Expansión MX esperaban que este jueves se pusiera sobre la mesa el tema más incómodo —la reapertura del ascenso y la demanda ante el TAS—, la realidad es otra: la Asamblea Ordinaria se limitará a discutir dos puntos estrictamente administrativos. Nada más. Nada menos. Se votará la aprobación del calendario del próximo torneo y se abordará el incierto futuro de los derechos de televisión.

La tensión es evidente. Hay instituciones que ven en la demanda del "Grupo de los Seis" ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo una posibilidad real de sacudir el statu quo del futbol mexicano. Sin embargo, ese debate no ocurrirá en la mesa o, por lo menos, no este jueves, pues oficialmente se trata de un "proceso abierto" en la vía jurídica internacional y, por lo tanto, no forma parte del orden del día.

Lo que sí se aprobará es el calendario del torneo que arrancará el 25 de julio. Como respuesta a las exigencias de los propietarios de los clubes, se publicará con un mes de anticipación y los partidos volverán a jugarse los fines de semana. Una señal de normalidad para quienes temían por la continuidad de la División. Pero también, un gesto que no disimula lo que se sigue evadiendo.

En paralelo, se discutirá un tema de alto voltaje económico: el contrato que centralizaba los derechos de transmisión vence este mes. Cada club deberá ahora negociar por su cuenta con televisoras o plataformas digitales, en un escenario fragmentado que amenaza con profundizar las desigualdades entre instituciones con proyección mediática y aquellas con visibilidad limitada.

Mientras los dirigentes saldrán con un calendario bajo el brazo, el gran elefante en la sala seguirá intacto: ¿hacia dónde va realmente la Liga Expansión MX? Porque sin un plan claro sobre el ascenso, sin una estrategia sólida de comercialización y con un proceso legal pendiente en tribunales internacionales, este proyecto corre el riesgo de convertirse en un torneo que juega... pero no trasciende.

