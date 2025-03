CMLL cancela a anunciadora por trabajar en RÉCORD

Para comenzar, les traigo otro par de joyitas de mis amigos del Consejo Mundial de Lucha Libre. La primera: me enteré de que en las oficinas de la colonia Doctores, así como con Leobardo Magadán, juraban que Catalina Beltrán, la directiva que la semana pasada les conté que corrieron, era quien me pasaba la información de la empresa que ustedes han leído aquí, y pues no, otra vez se equivocaron porque aquí sigo atendiéndolos.

La otra cosa de la que me enteré es que en el CMLL soy más importante de lo que creía, ya que resulta que por mi culpa decidieron cambiar a su anunciadora de la función del pasado viernes 7 de marzo.

Me cuentan que Armando Padilla, el encargado de producción en el CMLL, contactó a Paulina Trejo, mejor conocida en redes sociales como 'Pawis', una talentosa conductora y experta en deportes a quien le ofreció ser maestra de ceremonia y anunciadora en el ring para la función exclusivamente femenina del pasado viernes en la Arena México.

Todo estaba cuadrado, sin embargo, de última hora le cancelaron, únicamente porque forma parte de RÉCORD, el medio deportivo más importante de México y en donde un servidor también trabaja, argumentándole que el CMLL iba a quedar mal públicamente si colaboraba con una comunicadora que labora para el medio donde escribe El Planchitas, quien al parecer se ha vuelto al enemigo número uno de la empresa ‘seria y estable’. ¡Carajo, cómo me suben el ego!

¿FRAUDE EN LA GIRA DE DESPEDIDA DEL HIJO DEL SANTO?

A ver, vamos a entrarle de lleno a la función del próximo 6 de abril en la Arena CDMX, en la que se supone será la última lucha del Hijo del Santo en la Ciudad de México.

En verdad, me genera mucha tristeza que la gira de despedida de una leyenda, quizá la máxima, de nuestra lucha libre se vea envuelta en la polémica, pero es que no han sabido cómo manejarla, como hace unas semanas, cuando en la función de Aguascalientes se presentó el lamentable accidente del luchador Misterius y tanto el Enmascarado de Plata, como su equipo y hasta la empresa BoBo Producciones prefirieron guardar silencio por varios días.

Ahora la polémica radica en la cartelera del próximo 6 de abril, ya que en un principio se presentó un cartel en donde se anunciaba un cuadrangular de la muerte, con El Hijo del Santo y Fuerza Guerrera como los únicos confirmados, mientras que los otros dos saldrían de una lucha de tres esquinas, colocando en ese cartel las siluetas incógnitas de los luchadores L.A. Park, Último Dragón y Misterioso Jr.

Sin embargo, días después, ese cartel desapareció y sólo se está haciendo promoción con uno en donde aparecen El Hijo del Santo y Fuerza Guerrera, asumiendo todos que ambas leyendas se enfrentarán en mano a mano y uno de los dos perderá su máscara, lo que significaría un momento histórico para la lucha libre mexicana.

Pero ¡ojo! Yo ya anduve preguntando y, aunque no me saben decir, o más bien no me quieren decir, cómo será la dinámica de esa lucha estelar, tengo la fiel corazonada de que no será un máscara contra máscara directo entre El Hijo del Santo y Fuerza Guerrera. Es más, pongan atención al cartel que les mencioné y no aparece el tradicional versus (VS) entre ambos gladiadores; además, en el texto de promoción se puede leer: "Una lucha épica en la que los gladiadores expondrán su orgullo y su legado este 6 de abril en la #ArenaCDMX. Caerá una máscara; no habrá vuelta atrás".

¿Está claro, no? Jamás dice que es un mano a mano directo entre El Hijo del Santo y Fuerza Guerrera. En mi opinión, y aclaro, opinión no información, en los próximos días se anunciarán uno o dos luchadores más que participarán en ese evento estelar y muy probablemente uno de ellos será quien pierda la máscara.

A ver si esto no es recibido como una tomada de pelo por parte de los aficionados, que de por sí ya se están quejando de que la otra lucha anunciada para esa función del Todo X el Todo, que es un cuadrangular de la muerte femenil en el que caerá una cabellera o una máscara, hay fraude, pues además de Lady Apache, Julissa y la Hija de Fuerza Guerrera, también participará Adira, una gladiadora que estuvo en las filas del CMLL y que después de dejar la empresa se quitó la tapa, mostrando su rostro en redes sociales, por lo que, además de ser la que tiene menos nombre, es la favorita para que pierda en la función del 6 de abril.

¿QUÉ REVELÓ LA AUTOPSIA DE AUSTRALIAN SUICIDE?

Sobre la muerte de Australian Suicide, me mantengo en lo mismo que ya les platiqué en mi anterior columna, con la única novedad de que la autopsia reveló que no murió de un paro cardiaco, como aseguraron en la clínica del Estado de México donde falleció, sino de un edema cerebrovascular ocasionado por ahogamiento. Además, no se encontró droga o alcohol en su cuerpo, que quede claro.

Esto confirma que hubo negligencia médica y tal cual, como me lo dijo su esposa Vanilla Vargas, quien hará todo lo posible para que haya justicia. Mientras tanto, la colecta sigue porque la meta es llegar a los 8 mil 500 dólares (173 mil pesos) que le está cobrando la funeraria para trasladar el cuerpo de Australian Suicide a su natal Australia.

