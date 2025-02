CMLL vetó a Leobardo Magadán por mi culpa

Mis amigos del Consejo Mundial no cambian y ahora me he enterado de que Leobardo Magadán, el narrador que trabajó para la empresa por alrededor de 30 años, se ha unido a la larga lista de vetados que ya existe y en la que hay nombres como Konnan, Vampiro Canadiense, El Hijo del Santo, Blue Demon Jr, Pirata Morgan, Dr. Wagner Jr, ah y por supuesto, El Planchitas.



Fue en diciembre pasado cuando les conté, antes que nadie, que el cronista que inspiró la frase “¡Qué bárbaro, Magadán!”, obra de la leyenda, el Dr. Alfonso Morales (QEPD), había decidido renunciar al CMLL al no sentirse valorado por la empresa, pues simplemente fue ignorado en sus peticiones que incluían una mejora salarial, aunado a castigos previos que implicaban no darle llamado para narrar por presentarse como anunciador en funciones independientes con talento que estuvo en Triple A.

Con un mensaje en un grupo de WhatsApp y tras narrar las funciones del viernes 13 de diciembre en la Arena México y el sábado 14 en la Coliseo, Magadán se fue del Consejo Mundial, confirmado lo que yo les adelanté, unos días después y a través de un video publicado en sus redes sociales.

Como era de esperarse, el CMLL no emitió un comunicado oficial para darle las gracias o al menos confirmar la salida de uno de sus narradores históricos y más identificado con la empresa, y eso se debe a que en las oficinas de la colonia Doctores creían que Leo Magadán era mi fuente secreta que me pasaba toda la información que no quieren que se sepa públicamente.

¡Ay, ternuritas! Pues, ¿qué creen? Se equivocaron y tan es así que estoy escribiendo esta columna en la que, de acuerdo a lo que me cuenta una de mis tantas fuentes al interior de la Arena México, les puedo confirmar que desde las oficinas del CMLL han ordenado vetar a Leobardo Magadán, así que mejor ni se le ocurra llamar por teléfono a la ‘seria y estable’ porque le van a colgar y ni qué decir si pretende darse una vuelta a la monumental de Dr. Lavista y Lucio, ya que no lo van a dejar pasar.

Pero eso no es todo, a los luchadores del CMLL también se les prohibió hablar con Magadán, tampoco podrán trabajar o participar en una función donde Leobardo aparezca como anunciador y lo peor, tienen estrictamente prohibido acudir como invitados al podcast que recién lanzó, el cual de paso hay que decir, tiene muchísimas más vistas que el que produce el Consejo y conduce Alexis Salazar, el fotógrafo que quiere llamar la atención más que los luchadores y que pretendían poner como jefe de Magadán para que evaluara sus narraciones. ¡Dios mío!

Ya me voy y para que vean que mis informantes siguen trabajando cómodamente en las oficinas de la México, ahí luego les cuento un chismecito que pronto podría explotar y que está relacionado a dineros, manejos raros y otras cositas por parte de la llamada "Cúpula de Poder", que para quienes han leído mis columnas anteriores ya saben a cuáles personajes del CMLL me refiero.

