¿De qué murió Australian Suicide? Autoridades investigan

Este jueves 6 de marzo nos despertamos con la triste noticia sobre la muerte del luchador Australian Suicide, quien en México alcanzó la fama al formar parte de las filas de Triple A, empresa en la cual incluso perdió la máscara en 2016 ante Daga, en el evento Héroes Inmortales.

Broderick M. Shepherd, nombre real del luchador, apenas tenía 32 años y, contrario a lo que ha circulado en algunos medios acerca de que se quitó la vida, hoy les voy a contar qué sucedió en realidad con el gladiador.

Preguntando con varias fuentes, me cuentan que todo comenzó hace dos semanas, cuando Australian Suicide, en su camino al aeropuerto para viajar a Los Ángeles, sufrió una caída en las escaleras del metro al tropezarse con las sandalias que traía puestas. El golpe fue directo en el rostro, apareciendo de inmediato un moretón bastante llamativo que le dejó medio rostro morado, casi negro.

El gladiador no le prestó atención al golpe; pensó que era un simple moretón que se quitaría con el tiempo, por lo que no acudió al médico, ya que además no presentó ningún síntoma que indicara que algo estuviera mal.

Fue hasta ayer, miércoles 5 de marzo, que, camino a un mercado cerca de donde vivía con su familia, sufrió un desmayo y un nuevo golpe, pero ahora en la parte posterior de la cabeza y quedó inconsciente.

Producto de ello, sufrió algunas convulsiones, hubo sangrado en oídos, boca, ojos saltados y hasta olvidó cómo hablar español, por lo que su pareja y también luchadora, Vanilla Vargas, decidió que lo mejor era ir al hospital. Sin embargo, se topó con una lamentable situación ya típica de México: el pésimo servicio de salud.

La falta de ambulancias, de camas y de médicos provocó que fuera hasta el tercer hospital donde por fin recibieron a Australian Suicide, y él mismo entró por su propio pie y consciente.

Sin embargo, en esa clínica pública de Chimalhuacán, Estado de México, tardaron horas en brindarle atención médica, haciéndolo esperar mucho tiempo para canalizarlo e incluso mencionando el personal del lugar que los piercings que traía eran un impedimento para su pronta atención.

Fue hasta que, de pronto, el luchador entró en crisis y sintió adrenalina al tener problemas para respirar. El personal médico por fin lo atendió; sin embargo, ya no pudieron hacer nada para salvarle la vida y murió a medianoche de hoy, 6 de marzo, de un paro cardiaco, según el informe de la clínica de Chimalhuacán.

La situación no acaba ahí, ya que, debido a las extrañas circunstancias en las que se dio la muerte del luchador de apenas 32 años de edad, las autoridades del Estado de México investigan si no se trató de un caso de negligencia médica, quedando a la espera de los resultados de la autopsia para definir qué sucedió en realidad.

Mientras eso sucede, su pareja, Vanilla Vargas, al igual que compañeros del medio luchístico, se sumaron a una colecta para reunir los 10 mil dólares que se necesitan para trasladar su cuerpo a Australia, su país de origen y en donde él deseaba descansar.

La última información que tengo es que autoridades de la embajada de Australia en México han tenido comunicación con Vanilla Vargas para ayudarla y orientarla en los trámites para sacar el cuerpo de Australian Suicide con rumbo a su país.