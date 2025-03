El cuerpo de Australian Suicide ya está en su país

Más de 10 días tuvieron que pasar para que por fin el cuerpo de Australian Suicide viajara hasta Australia, su país natal, en donde sus padres y el resto de su familia le tienen preparado un emotivo funeral, contando con la presencia de su esposa y luchadora Vanilla Vargas.

El cuerpo de quien fuera luchador de Triple A salió de la Ciudad de México el pasado domingo, una vez que se reunieron los 8 mil 500 dólares que costó trasladarlo a su país, en donde justamente este martes 18 de marzo se prevé su llegada luego de haber hecho una escala en Dubái, allá en los Emiratos Árabes Unidos.

Antes del funeral, la familia de Broderick M. Shepherd, nombre real del luchador de apenas 32 años que falleció el pasado 5 de marzo, ha solicitado que médicos locales le practiquen una necropsia para conocer a ciencia cierta cuál fue la causa que le arrebató la vida.

Por lo que me he podido enterar, el caso cada vez se vuelve más complejo porque han surgido nuevas hipótesis e información de sucesos previos a la muerte de Australian Suicide; lo único que ahora les puedo adelantar es que tanto su esposa Vanilla Vargas, como la familia de él, están convencidos de que el gladiador pudo salvar la vida, pero la negligencia de los médicos que lo atendieron, o mejor dicho, no lo atendieron, fue lo que ocasionó su muerte, así es que están dispuestos a llegar a las últimas consecuencias para que se haga justicia. El lugar señalado es el Hospital General de Chimalhuacán, en el Estado de México, también conocido como el Hospital 90 Camas.

¿Qué hacía Becky Lynch en la Arena Naucalpan?

Vaya revuelo que causó una fotografía que publicó Becky Lynch desde la mismísima Arena Naucalpan, preguntándose todos qué demonios hacía la luchadora de WWE en el famoso recinto del Estado de México.

Investigando con mis contactos, me cuentan que se trató de una grabación que hizo WWE para promocionar sus funciones en México, que muy pronto dará a conocer, así como el piloto de una nueva marca o programa que tiene que ver con lucha libre femenil.

El rodaje se hizo durante la madrugada del viernes, por lo que una vez que terminó la función del pasado jueves por la noche en la Arena Naucalpan los trabajadores recogieron sillas, limpiaron y dejaron todo listo para la grabación, aunque eso sí, había mucho hermetismo ya que casi nadie sabía qué iba a suceder.



¿Y la alianza WWE - Triple A en qué va?

A propósito de la aparición de Becky Lynch en México, muchos me preguntaban si no tendría que ver con la supuesta alianza que habrá entre WWE y Triple A.

A ver, los actualizo en el tema... preguntando con mis fuentes, me dicen que las pláticas están, así como la intención de unir fuerzas, pero no hay una fecha exacta para que suceda, quizá para Triplemanía XXXIII en la Arena Ciudad de México, que es hasta el 16 de agosto, podría explotar la bomba.

Me enteraba que ambas empresas están tratando el tema con pincitas y la mayor discreción posible, porque no quieren que se filtre nada de información que pudiera arruinar sus planes, en especial desde WWE, que son quienes deciden cuándo y cómo se hacen las cosas, sin embargo, es más que evidente los guiños que desde hace tiempo se han aventado ambas compañías y que, según me cuentan, continuarán durante los próximos meses: "Pon atención a Penta, Fénix, Domink y Stephanie Vaquer, son claves en esta alianza", me escribió una fuente.