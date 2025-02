El luchador detrás de la nueva Parka es...

¿Qué tal los anuncios de Triple A sobre su gira Alianzas 2025? ¿Sí les gustaron o no? Básicamente, confirmaron mucho de lo que aquí ya les había revelado hace semanas e incluso meses y eso nadie me lo puede negar; sin embargo, hoy les traigo más información exclusiva que me pude enterar durante la conferencia de prensa celebrada en la Arena Ciudad de México.

Primero... como ya se los había dicho y lo pudieron corroborar, en esta ocasión la Caravana Estelar anunció sólo una Triplemanía, la de la CDMX, que se llevará a cabo el próximo 16 de agosto, rompiendo así una racha que inició en 2022 de tres Triplemanías por año.

Sin embargo, mis fuentes me confirman que sí habrá al menos una Triplemanía más en este 2025 y esa tendrá como sede el Estadio de los Sultanes en Monterrey, Nuevo León. Sobre la fecha está prácticamente descartado que sea en el mes de abril como sucedió en los últimos tres años, por lo que se analizan fechas de junio y julio, incluso, ojo con esto, no descarten que se pase hasta diciembre y se reviva el concepto de Triplemanía Regia, tal como sucedió en sus primeras dos ediciones que fueron en 2019 y 2021.

EL LEGADO WAGNER ESTÁ ENOJADO Y SE ENOJARÁ MÁS...

Ahora pasemos con el tema del Hijo de Dr. Wagner Jr., quien firmó para convertirse en luchador exclusivo en México de Triple A durante 2025, confirmándose así lo que les dije la semana pasada sobre que era falso el interés reciente de WWE en él; sin embargo, lo aprovechó para jugar con la especulación en redes sociales y cotizarse aún más. En verdad creo que tiene el talento y la mentalidad para convertirse en figura de Triple A, así que le deseo de todo corazón que le vaya bien, pese a que por ahí me contaron que la familia Wagner anda muy sentida conmigo por lo que publiqué hace unas semanas acerca de Triplemanía 25, el dinero que recibió Dr. Wagner Jr. por su máscara y ese aparente acuerdo con Psycho Clown.

Están tan enojados que evitan darme entrevistas y seguramente se enojarán más cuando publique una información que me llegó por ahí y estoy corroborando, sólo les puedo adelantar que el escándalo de Dr. Wagner Jr. con su esposa, el cual él mismo hizo público, podría salirle muy caro y en una de esas hasta la sonrisa le pueden quitar. ¡Mal, mal, mal!

¿QUIÉN SERÁ LA NUEVA PARKA?

Ya por último, vámonos con el tema de La Parka y la nueva versión que será presentada al público el próximo 22 de marzo en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, dentro del evento Rey de Reyes.

Mucho se ha especulado sobre qué luchador será el encargado de continuar con el legado que dejó Chuy, fallecido hace ya 5 años, y varios han sido los nombres que han sonado; sin embargo, no hay nada confirmado.

Aunque, hoy les traigo el rumor que se escucha entre el mismo talento de Triple A acerca de quién será la nueva Parka, recayendo esa responsabilidad ni más ni menos que en su propio hijo, sí, el que primero dijo que se iba a retirar (tengo pruebas) y luego reculó.

La teoría que manejan es que este distanciamiento público entre Triple A y el otrora Karis La Momia Jr. habría servido para desviar la atención y ganar tiempo para que el luchador se pusiera a entrenar, pues incluso me cuentan que anda luchando en varias plazas con otro personaje para ganar experiencia.

A ello hay que sumarle que desde Triple A creen que no hay nadie mejor para continuar con el legado de La Parka que su propio hijo, evitándose así críticas y que la prensa o los fans 'desenmascaren' quién es el luchador debajo de tan importante personaje, como sucedió con Eterno cuando se convirtió en Abismo Negro Jr.

