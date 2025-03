¿Hijo de La Parka luchará en el CMLL?

En medio de la polémica alrededor de la nueva versión de La Parka, surge un tema que ha de tener a mi querido Chuy, que en paz descanse, retorciéndose en su tumba, pues ese sueño que tenía en vida de que alguno de sus hijos siguiera con su legado y portara el personaje que lo llevó a la fama, convirtiéndose en una figura de su amada Triple A, parece que simplemente no va a suceder.

Para empezar, como todos saben, la nueva versión de La Parka, que la Caravana Estelar presentó apenas el pasado fin de semana, está personificada por Brazo de Oro Jr. Y es que, si bien el escenario ideal era que fuera Karis La Momia Jr, hijo de Chuy, quien heredara el personaje para darle continuidad a algo que su propio padre había pedido a los directivos de Triple A, lo cierto es que el joven simplemente no dio el ancho, terminando peleado con Chessman, quien era su entrenador y lo estaba preparando para integrarse de lleno al roster de la empresa, y siendo relegado por la compañía de los Roldán Peña, que no confiaron en él para llenar los zapatos de su padre.

A eso le siguió su indecisión entre retirarse o no, porque podrá decir lo que quiera, pero, a pregunta expresa sobre cuál sería su futuro, él me contestó que se iba a retirar. Tengo pruebas de ello, pero bueno, ese es otro tema. Aquí el punto es que está intentando salvar su carrera luchística, aunque seguramente no de la forma en que le habría gustado a su papá.

Desde hace un tiempo me contaron que Karis La Momia Jr combinaba su carrera como independiente, participando en algunas funciones con talento de Triple A, con entrenamientos ni más ni menos que en el gimnasio del Último Guerrero, ubicado en la colonia Morelos, de la Ciudad de México.

Sí, el hijo de La Parka, máximo ídolo en la historia de Triple A, está entrenando con uno de los mayores referentes y maestros del Consejo Mundial de Lucha Libre, Último Guerrero, confirmándolo él mismo mediante recientes publicaciones en redes sociales, en las que además destapó su deseo de pertenecer a la empresa "seria y estable".

Ahora bien, lo que Karis La Momia Jr, o "Tutuy", como le apodan, no contó, pero yo les voy a revelar, es que ya hay planes para que debute en el Consejo Mundial. Según me cuentan mis fuentes dentro de la empresa de la Doctores, el CMLL lo está preparando con la intención de que participe en el torneo La Gran Alternativa, que une a un luchador novato con un consagrado.

Pero espérense, eso no es todo, pues si bien es obvio que Karis La Momia Jr no puede usar ese nombre y mucho menos el de La Parka porque pertenecen a Triple A, me cuentan que el plan es inspirarse en La Parka para crear un personaje con el cual el hijo de Chuy pueda debutar en el CMLL. Vayan ustedes a saber si la referencia a la huesuda será en el nombre, el equipo o la máscara, pero de que esa es la intención, se los aseguro. Claro, ahora habrá que ver si se hace realidad, porque en una de esas después de que con esta columna les arruine su sorpresa, prefieren echar reversa a todo.

Y ya sé, el joven saldrá a decir que no es cierto lo que acaban de leer. Tampoco estaba esperando que lo admitiera, sería ilógico. Sin embargo, ustedes ya lo saben ahora porque lo leyeron aquí. Y mejor ahí le paramos, porque información del hijo de La Parka tengo pa’ echar pa’ arriba, pero no creo que sea necesario recordar cómo se portó con su padre antes de morir, ¿o sí?

