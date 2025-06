WWE molesta por errores en Triplemanía Regia

El boom que fue Worlds Collide no pudo repetirse el último fin de semana con la Triplemanía Regia, la cual, si bien fue un éxito en lo económico —porque se agotaron las más de 17 mil 500 localidades que tiene la Arena Monterrey—, aunado a que el evento fue visto por miles de personas a través del canal Space y la plataforma Max, volviéndolo tendencia en redes sociales, en lo luchístico dejó mucho que desear y en WWE no están nada contentos.

En el papel pintaba para ser una grandiosa función, porque había talento de las empresas TNA, WWE y Triple A, alcanzando buenos momentos con la presentación de Joe Hendry, Mr. Iguana y la victoria de Los Garza, Ángel y Berto, para consagrarse campeones de parejas de AAA frente a su público regiomontano.

Sin embargo, hubo una serie de botch (errores) durante la función, especialmente en la estelar, donde Hijo del Vikingo defendió el Megacampeonato frente a Alberto ‘El Patrón’, que —según me cuentan mis fuentes— tienen inconformes a los creativos de WWE que estuvieron en la función, encabezados por Jeremy Borash.

Intervenciones a destiempo y poco creíbles de otros luchadores, falta de ritmo sobre el cuadrilátero, cámaras que no captaron momentos que formaban parte de la historia como la discusión entre la leyenda Dos Carasa y JBL, no utilizar un par de extintores de la manera correcta y hasta unas esposas que terminaron por romperse, pese a que supuestamente fue lo que provocó la derrota del Patrón, son apenas algunos de los errores que generaron molestia en la gente de WWE.

De lo rescatable, y que ya forma parte de esta nueva idea creativa de WWE, es la forma en que presentaron la Triplemanía Regia, más al estilo estadounidense y con mejoras especialmente para el público que ve el evento por televisión: desde la presentación de los luchadores en su llegada a la arena, el juego de luces y el tiempo que se destina a la entrada de cada gladiador, las tomas más abiertas y con cámaras que permiten ver todo lo que sucede en el cuadrilátero, incluso hasta las cada vez menos intervenciones del réferi en turno, que tanto caracterizaban a la Caravana Estelar.

Regresando al tema de la lucha por el Megacampeonato, me cuentan que se está analizando cuál será el camino que siga este cinturón, ya que todo hace indicar que WWE quiere que el Hijo del Vikingo lo exponga en funciones de RAW y SmackDown, incluso hasta en TNA o NXT, con el objetivo de aumentar su valor y que, en la Triplemanía de CDMX, programada para el 16 de agosto, tenga una lucha titular con una estrella de WWE.

Esto implicaría sacar del camino a Alberto ‘El Patrón’, darle un giro y buscarle otra historia de cara al magno evento de AAA. Aunque habrá que recordar que, según lo anunciado a inicios de este 2025 —antes de hacerse oficial la compra de WWE—, en Triplemanía tendría una lucha para salvar la cabellera de Dorian Roldán (director general) ante un rival por confirmarse, y el cual elegirá Latin Lover (director de talento), que es el otro que también puso en juego su cabellera.

Sobre un posible regreso de Alberto ‘El Patrón’ a WWE, me mantengo con lo que ya les dije desde hace semanas: no está descartado, hay negociaciones e intenciones de ambos lados. Sin embargo, es un hecho que la empresa liderada por Triple H no lo ve como el indicado para darle brillo al Megacampeonato y defenderlo con diferentes estrellas del roster. Ese lugar es para Hijo del Vikingo o, en todo caso, para uno de los mexicanos que ya está en WWE. Tiempo al tiempo…

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: La lucha libre mexicana vive gracias a AAA… y WWE