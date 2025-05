WWE quedó asombrada con luchador de AAA

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Las cosas en Triple A comienzan a moverse y, tal como se los adelanté desde el fin de semana en redes sociales, el sábado pasado hubo gente de WWE en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera para observar de cerca cómo trabaja la Caravana Estelar en sus eventos en vivo que van televisados.

Esta también fue una oportunidad para que los luchadores se lucieran sobre el cuadrilátero y la gente de WWE conociera su trabajo, pues, como también ya les había contado, días después del bombazo del anuncio sobre la adquisición de la empresa fundada por Antonio Peña, se citó al talento en las oficinas de AAA en Coyoacán, donde les leyeron la cartilla.

Como era de esperarse, a los luchadores les dijeron que debían prepararse mejor, porque el sueño de permanecer en AAA —ahora como parte de WWE— no será para cualquiera. Únicamente seguirán los que estén mejor en lo físico, en lo luchístico, los que tengan visa de trabajo para viajar a Estados Unidos y los que sepan hablar inglés. Por ello, aquellos que ya le saben están perfeccionándolo, y los que no, están como desesperados queriendo aprender el idioma de la noche a la mañana. ¡Oh my God!

Otra de las cosas que les dijeron es que las garantías no van a subir y mucho menos les van a pagar en dólares, por si alguien ya estaba alucinado con que ganaría más dinero ahora que los gringos son dueños de la compañía.

Por ahora, Triple A seguirá con sus planes y compromisos de manera normal, pero será después de la Triplemanía XXXIII, programada para el sábado 16 de agosto, que comiencen los cambios y la toma de decisiones por parte de la nueva administración. Un dato extra que me contaron al respecto, y que deberá confirmarse cuando por fin hablen de cifras, es que WWE se quedó con el 51% de las acciones de AAA, mientras que Fillip, la empresa mexicana especializada en revitalizar propiedades del deporte y el entretenimiento, es dueña del 49% de la compañía.

Pero mucho ojo y tomen nota, porque de una vez se los cuento antes que nadie: Triple A no será lo único que compre WWE en México, pues me enteré de que hay planes de tener más propiedades en nuestro país, entiéndase desde una arena o un performance center, alguna liga, equipo, competencia o incursionar en cualquier otra actividad en donde haya negocio.

Pero bueno, regresando al tema de la función en el Juan de la Barrera del pasado sábado, la gente de WWE tomó nota de varios temas, palomeó y tachó a algunos luchadores, pero con quien quedaron maravillados fue ni más ni menos que con la nueva versión de La Parka, que justamente hizo su debut esa noche.

Para empezar, me cuentan que les llamó mucho la atención la conexión que hubo con el público y ese recibimiento que le dieron en su presentación, aunado al carisma, la forma de bailar y el desenvolvimiento que tuvo frente a la cámara, lo que inevitablemente hace recordar a aquella Parka de Adolfo Tapia, que durante la década de los 90 tuvo un paso exitoso por la WCW.

Pero eso no es todo. Otro de los aspectos que llamó la atención a la gente de WWE sobre La Parka es su estatura, de más de 1.90 metros, lo cual lo hace ver imponente en el cuadrilátero, sumado a su agilidad, su lucha aérea y su capacidad a ras de lona.

Esas características y el personaje peculiar de la huesuda sin duda alguna lo vuelven atractivo para, al menos, ser probado frente al público estadounidense de WWE, algo que, de hecho, se podría dar muy pronto, ya que, como la misma empresa lo sugirió en un promocional, La Parka apunta a estar en el evento del próximo 7 de junio llamado Worlds Collide, en el que se enfrentarán gladiadores de Triple A contra lo mejor de NXT, que es la marca de desarrollo de WWE.

