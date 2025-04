¿Grand Slam México de AEW se verá por televisión?

Todo un éxito en taquilla ha sido Grand Slam México, que significa —tal como se los adelanté que sucedería desde el año pasado— el primer evento de AEW en nuestro país, el cual en menos de cuatro días vendió todos los boletos, por lo que el próximo miércoles 18 de junio está garantizado el lleno en la Arena México.

Ahora bien, para aquellos que no hayan adquirido boleto y quieran ver esta función, ¿qué opciones hay? Si bien han faltado comerciales para promocionar la transmisión porque se dio prioridad a la venta de boletos, es un hecho que Fox Sports México va a pasar en sus pantallas este evento de All Elite Wrestling, tal como lo hace cada semana en vivo con los programas Collision, Rampage y Dynamite, así como con los magnos eventos de la compañía.

Aquí habrá que recordar que, de hecho, fue Fox Sports México quien anunció antes que nadie el evento que tendrá AEW desde la Arena México, por lo que suena lógico que dicha función se transmita por sus pantallas, ya sea en los canales normales o mediante el servicio Premium, que tiene un costo adicional de $149 pesos al mes.

Sin embargo, que no se les haga raro una sorpresa de última hora, y es que no me extrañaría que el CMLL también quiera su "rebana de pastel" en este negociazo, ofreciendo el evento Grand Slam México en su canal de YouTube mediante la membresía, que tiene un costo de casi 700 pesos al mes. Esto permitiría también que sus narradores formen parte de este evento, el cual, sin anunciar cartelera todavía, ya se perfila para ser un éxito.

Y ya que hablamos precisamente de cartelera, hasta ahora los únicos confirmados del CMLL para este evento de AEW en la Arena México son Máscara Dorada y Místico, quien, a pesar de sus lesiones y rumores de una posible salida de la empresa "seria y estable", hará hasta lo imposible, incluso yendo contra su propia salud e intereses, para participar en dicha función, pues aunque parece ya estar en el declive de su carrera, sigue siendo el gladiador más popular y de mayor arrastre del CMLL.

As announced by @FOXSportsMX, AEW will partner with @CMLL_OFICIAL to bring #AEWGrandSlamMexico to the historic Arena México in Mexico City on Wednesday, June 18! This marks the first time an AEW event has ever been held in Mexico.



Tickets will go on sale Saturday, April 26. pic.twitter.com/nJ64gyS3m3

— All Elite Wrestling (@AEW) April 16, 2025