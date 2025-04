¿Qué luchadores de AAA irán a WWE?

Se los dije, se los adelanté aquí desde septiembre pasado: WWE y Triple A estaban en tratos, había pistas y aquí les fui detallando una por una, hasta que por fin el pasado fin de semana, en el marco de WrestleMania 41, se confirmó, no una alianza, sino algo todavía mejor, la compra de la empresa fundada por Antonio Peña por parte de WWE.

Desde luego que se vienen muchos cambios y en el aire hay un sinfín de dudas, desde cuánto dinero pagó WWE por Triple A, qué incluye la venta, cuándo empezará a tomar decisiones la nueva administración y hasta si habrá cambio de nombre, porque ya se especula que Triple A dejaría de existir para ahora llamarse NXT México.

Todo eso se irá conociendo en los próximos días, semanas o incluso meses, por lo pronto hoy salió un comunicado oficial de Triple A para pronunciarse al respecto y no se descarta que WWE también dé más detalles de esta operación. Incluso, Dorian Roldán, hasta ahora todavía director general de Triple A, estará dando entrevistas a ciertos medios de comunicación para resolver todas las dudas.

Lo que sí les puedo adelantar es que la venta de la empresa tomó por sorpresa a muchos trabajadores de la Caravana Estelar, incluyendo luchadores, staff, producción y demás, pues aunque unos pocos ya sabían que se venían cambios importantes, no dimensionaban de qué magnitud y ahora hay incertidumbre al no saber qué pasará con su futuro, dando ya unos por hecho que pronto se quedarán sin trabajo.

En contraste hay algunos luchadores que esta noticia les cayó de maravilla porque en cuestión de semanas estarán luchando en WWE, dentro del evento del 7 de junio en California, llamado NXT Worlds Collide. El primero seguro es el Hijo del Vikingo, no por nada fue el único luchador de Triple A que estuvo en el anuncio de la venta y además tuvo una pequeña participación en WrestleMania 41, apoyando a Rey Fenix ante el Grande Americano.

Contrario a lo que se cree, El Patrón Alberto no está vetado por WWE, ya que incluso previo a firmar con Triple A le ofrecieron un contrato de leyenda, mismo que rechazó, sin embargo, ahora como Megacampeón y máximo referente de la Caravana Estelar, es obvio que tiene el visto bueno de Triple H y compañía para participar en los eventos con NXT.

A partnership that will benefit the entire world of sports-entertainment. @luchalibreaaa has been a cultural mainstay in Mexico and the home to many @WWE Superstars. This partnership will guarantee that AAA remains the premier destination for wrestling in Mexico.



A special… pic.twitter.com/mzsEip0SoG

— Triple H (@TripleH) April 19, 2025