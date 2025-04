DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Ya sé, puede parecer un título muy fatalista el de mi columna, pero después de lo vivido el último fin de semana en la despedida del Hijo del Santo, tengo claro que la lucha libre mexicana va a morir tarde o temprano si no hacen algo las empresas o personajes que la manejan.

Y es que, ¿qué creen?, el monstruo de mil cabezas que es la afición ha despertado, porque ya está cansada y asqueada de las mismas historias que ve una y otra vez en todas las funciones, sin importar la empresa que las presente.

¿Cuándo iban ustedes a pensar que el mismísimo Hijo del Santo iba a ser abucheado? Pues eso pasó durante su última lucha en la Ciudad de México. Pero no paró ahí, sino que también los gritos de "¡fraude!" calaron tan hondo en el plateado, que como pocas veces —o tal vez nunca— en sus más de 40 años de carrera, se mostró molesto, recriminando al público por las críticas en su contra y amenazando con él mismo quitarse la máscara para que dejaran de estar gritando "¡fraude!".

Esto debe servir como advertencia para las demás promotoras del país, incluyendo por supuesto a Triple A y al CMLL, acerca de que deben mejorar su producto y la oferta que hacen para llevar público a sus funciones. Ya dejen de hacer refritos de los ángulos que hemos visto por años, dejen de creer que es suficiente con tener gladiadores que sepan luchar, anímense a innovar y a entrarle de lleno al mundo moderno, apoyándose en las nuevas tecnologías y aspirando a presentar un espectáculo bien hecho.

Yo se los advierto: un día, no muy lejano, así como sucede en el futbol con la Selección Mexicana o los clubes, los aficionados actuales y las nuevas generaciones van a preferir poner Netflix en su televisión para ver la WWE y a sus ídolos como Penta o Rey Fénix, en lugar de ir a la Arena México y comprar una máscara de La Parka.

Y ya por último, pero no menos importante, un consejo para todas las promotoras de este país: si van a organizar una función de apuestas, por lo que más quieran, que no sea con un resultado predecible, o les va a pasar lo mismo que al Hijo del Santo.

¿Stephanie Vaquer y Charlotte Flair traen pique?

Un escándalo resultó la promo que hace unos días se aventaron en SmackDown Charlotte Flair y Tiffany Stratton, pues esta última destrozó a la hija de la leyenda Ric Flair al recordarle sus tres divorcios, el último con el luchador mexicano Andrade.

Pues ya que estamos en esas, de una vez les adelanto que esa no es la única rivalidad que tiene 'La Reina' Charlotte, ya que me cuentan que a quien tampoco puede ver ni en pintura es ni más ni menos que a la chilena Stephanie Vaquer, campeona de NXT.

La razón, que para todos podría ser evidente, es el finisher que comparten y que consiste en sujetar con las piernas la cabeza de la rival, para luego azotarla contra el ring, haciendo un movimiento que a más de uno ha dejado con la boca abierta. Dicho movimiento fue realizado primero por Charlotte Flair y luego perfeccionado por Stephanie Vaquer; sin embargo, está claro que en el mundo del wrestling, copiar o usar sin autorización un movimiento patentado por otra superestrella no es bien visto.

Pero ojo, no sólo sería ese el motivo por el cual Charlotte Flair tiene en la mira a la Vaquer; hay uno más profundo y personal que no me toca revelarlo a mí, así que serán ella, ellas o ellos quienes en su momento destapen el tema, ya sea con una declaración o con publicaciones en redes sociales, de esas que acostumbran para dar a conocer algo.

Lo único que les digo es que, si la promo con Tiffany Stratton se salió del guion y causó tanto revuelo por lo que se dijeron a nivel personal, una de Charlotte Flair con Stephanie Vaquer dejaría a todos con la boca abierta. Ya avisé...

