América perdió la confianza ganada

América confirmó que la confianza es muy difícil ganársela, pero muy fácil perderla. Después de lo visto este domingo, en la cancha de un presto Querétaro, las Águilas aún son líderes, no por lo que están haciendo sino por lo que habían hecho. Pero eso no le interesa a unos cohesionados Gallos, que le ganaron cuatro años después a los azulcremas, en La Corregidora...

Mucho porque en su arribo a segundo poste, Hugo Silveira dibujó una media tijera; conectó el balón de pierna derecha, mientras se tendía en el aire como quien se tira a una hamaca. De lado, recostado en el viento, movió la red con ese descanso de gol tan estético.

Richard Sánchez pisó a Zurita; el árbitro lo expulsó y Miguel Herrera se llevó el dedo a la cabeza pidiéndole a su futbolista que pensara; que no se enganchara; que fuera prudente; que no dejara a su equipo con uno menos; que fuera inteligente. Es decir: le pidió que no fuera como él...

Pero, desde la improbabilidad, Sebastián Córdova disparó, como cuando lanzas un dardo al tablero, esperando que alcance el centro. Si el envío era un 75, el desvío rival lo convirtió en un 100...

Pero, casi instantáneamente, Daniel Cervantes prendió en el aire una pelota templada; de media vuelta, giró la cadera e impactó el cuero con dinamita escondida en el botín derecho.

Las Águilas de un ala, volaron terrenos bajos cuando Omar Islas, mandó un tiro cruzado a la buchaca inferior derecha de un Guillermo Ochoa derretido en el lance.

Después, Ochoa hizo un Ochoa con aquellos patentadísimos reflejos bajo los tres postes. A veces, Memo vive debajo del travesaño. Se cierra ahí abajo, como si fuera una pluma que se baja cuando no pagas el boleto de estacionamiento.

Pero eso fue insuficiente en esta noche trágica azulcrema y lúcida para la oncena queretana. Otra vez, Silvera no le pidió permiso a nadie. Sobretodo cuando había que aparecer en él área chica con un zurdazo, después de una diagonal retrasada. Frente al marco, apretó en el empeine a todo Uruguay para la cristalización del cuarto tanto.

Si Gallos fue el némesis de dos grandes, en cuatro días, el América es el líder con permisos, que se toma vacaciones de sí mismos...

