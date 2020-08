El futuro de Messi en el Barcelona es cosa de política

Decir que Messi está más fuera que dentro del Barcelona es como asegurar que el pasto del Camp Nou será menos verde y que el balón, menos redondo.

Víctor Font, aspirante a la presidencia del Barcelona, fue cortante como una hoja afilada que se desliza sobre el dedo pulgar. “Si llego, Koeman no será el entrenador de la 21-22. Xavi liderará nuestro proyecto deportivo”. Es decir: si llego yo, Messi se queda. La permanencia o huída de Leo es política.

Y ahí, nos llevamos la mano a la barbilla, como viendo un accidente. Con ese aviso, vertido por Font, se corre el riesgo de que Bartomeu desmantelará, junto con Koeman, lo que queda de lo que Xavi querría.

Abrimos un compás de cuestionamientos: ¿Messi se iría con Xavi al mando? No. ¿Xavi retiraría del mediocampo Barça a su coequipero Busquets? No. ¿Quitaría la vía por la que Jordi Alba transita por izquierda? Tampoco. ¿Le daría la espalda a Piqué? No.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BARCELONA: MESSI HABRÍA REVELADO A KOEMAN QUE SE VE FUERA DEL CLUB

Cuidado que, de manera simultánea, Koeman puede aniquilar al pasado y al futuro del Barcelona, ese que le pertenece a Xavi y a los suyos, es decir al ex ‘6’ y al ‘10’.