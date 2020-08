Arbitraje mediocre en el Necaxa vs Santos

El VAR se incorporó al futbol para apoyar al árbitro, pero no para apoyar la mediocridad, no voy hablar de aciertos y desaciertos de Adonai Escobedo, hoy hablaré de un árbitro limitado y de un arbitraje mediocre en el Necaxa contra Santos.

Lamentablemente no tiene la menor idea de lo que es arbitrar un partido, no tiene idea de lo que es conducción, no sabe ubicarse, no tiene personalidad, ya que todo le protestan, no transmite seguridad.

Al ponerle a Óscar Macías en el VAR, Se juntaron el hambre con las ganas de comer, después de lo que hizo Macias en CU no puede salir ni de VAR.

