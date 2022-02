Árbitros, sin dignidad en la Liga MX

Diego Montaño tuvo una mala calificación de falta sancionando penal a favor de Xolos; es más falta sobre Rogerio que penal, ya que el jugador de Xolos incluso lo mide para cargar y buscar la falta.

De pena que los árbitros se dejen gritar. Al asistente No 1, Mozo le gritó de todo; Dinenno le hizo corte de manga a Diego Montaño y no hizo nada. Ya es costumbre ver cómo los insultan y les hacen de todo, por eso no los respetan, prefieren aguántese los que expulsar, no tienen dignidad.

