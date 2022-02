Rubens Sambueza: 'Por suerte, América reaccionó tarde'

Rubens Sambueza, una voz autorizada para el americanismo, destactó el plantel que tienen las Águilas y resaltó que la reacción azulcrema llegara tarde en el partido.

"Creo que América tiene un gran plantel, por suerte reaccionaron tarde, pero creo que nosotros hicimos un gran partido y me quedo con el esfuerzo que hizo todo el grupo", declaró el mediocampista potosino.

Respecto a la ovación que recibió, el dorsal 10 de San Luis manifestó estar agradecido con ellos asegurando que ellos saben que durante su paso con América dejó una huella importante.

"Siempre estoy muy, muy agradecido con la afición, hay gente que te quiere y otra que no, pero la ovación que hoy ne dieron a mi me llena de satisfacción, me pone muy contento, creo que la gente no es tonta y sabe del esfuerzo que hizo uno acá y las cosas lindas que le dio a la institución", aclaró Rubens Sambueza.

