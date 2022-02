Intentaron pero no les alcanzó. Las Águilas no encuentran la manera de salir de su mala racha que se alargó a 8 partidos sin triunfo, algo que no ocurría desde 2011 y ahora hasta el Atlético San Luis, último lugar del torneo los vino a golear a su casa 2-3 exhibiendo carencias terribles en América.

El arranque fue sorpresivo con un San Luis dominando y parecía que solo era cuestión de tiempo para que el equipo visitante abriera el marcador, y fue en una jugada a balón parado donde Unai Bilbao metió un frentazo potente que dejó sin posibilidades a Guillemo Ochoa, que un par de minutos antes había sacado ya una de gol.

Sin embargo, el peor momento del equipo todavía no llegaba, eso sucedió en el arranque del segundo tiempo cuando en un descuido infantil, el rival tomó mal parado al equipo para que Abel Hernández se metiera caminando prácticamente hasta la puerta.

El golpe anímico fue contundente y apenas unos minutos San Luis puso una lápida con el tercer gol anotado por Germán Berterame al quedarse mano a mano con Memo y vencerlo con un disparo por debajo de las piernas.

Roger Martínez se encargó de recortar la distancia cuando el tiempo se agotaba, Henry Martín asistió al colombiano dentro del área chica para que el atacante fusilara a Marcelo Barovero. Después fue Martín que anticipandose a su marca remató de cabeza cruzado para dejar un marcador más decoroso.

Las Águilas están en crisis, y la falata de refuerzos ya no puese ser su pretexto, la responsabilidad comienza a recaer en la dirección técnica que sigue sin encontrar una fórmula que haga jugar mejor al equipo.

Por su cuenta, al San Luis parece que le cayó bien el cambio de técnico y que la llegada del brasileño André Jardine le vino a dar una nueva cara.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: