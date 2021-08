'Briziolandia'

Cuando estábamos de plácemes, pues parecía que el presidente de la Comisión de Árbitros se abstenía de propalar el análisis arbitral de cada jornada como lo venía haciendo, lo cual me parecía que había tomado la mejor decisión en estos cuatro años de estar comandando a los silbantes, vino la decepción. Hasta el día miércoles salió a la palestra a seguir ponderando que en cinco partidos sólo hubo decisiones arbitrales correctas, trasladándonos a la isla de la fantasía arbitral.

Se le olvidó que, por ejemplo, en Querétaro vs América, el silbante Marco A. Ortiz tuvo tres pésimas decisiones: al 25', Perg hace una barrida por detrás sobre Roger Martínez de juego brusco grave, mereciendo la expulsión y sólo amonesta. Al 31', nuevamente Perg bloquea al referido Martínez no mostrando la segunda amarilla, pero lo más grave sucede al minuto 38, cuando Bruno Valdez se barre por detrás golpeando con los tachones los gemelos de Sosa fuera del área penal, malogrando una oportunidad manifiesta de gol, no mostrando ninguna tarjeta cuando era expulsión, incluso no tiene asesoría del VAR.

No obstante que es un error claro y obvio, y no fue tan convincente el trabajo del señor Ortiz, que no lo repitió en la segunda Jornada el Lic. Brizio Carter.

No cabe duda de que le pasan otros datos, porque cada día estoy más convencido de que no ve ningún partido de la Jornada, porque en el juego de Querétaro vs América hubo más decisiones erróneas que la que mostró como acierto en su análisis.

CARNICERÍA

Qué esperan para pedirle a Santander que deje el arbitraje, lo que vimos en el San Luis vs Querétaro es para pensar en no darle otro partido.

No se fracturaron por suerte, pero qué clase de patadas, codazos y acciones violentas sin que el 'Tribilín' hiciera algo. La expulsión la realizó gracias a que el VAR lo sacó del problema, pero en un codazo había amonestado, que falta de personalidad, carácter y valor, por algo está fuera de Finales y torneos internacionales, sería una pena que lo vieran arbitrar en el extranjero.

Fernando Guerrero salió sin problemas en el Puebla vs Chivas, regresó de la Copa Oro sin pena ni gloria, ojalá y se haya dado cuenta que no lo contemplarán para torneos de FIFA y su tipo de arbitraje sólo le alcanzará para ser un árbitro local como muchos otros, el gafete que porta es sólo un adorno, porque nunca tendrá acceso a un Mundial.

Monterrey vs Pumas. Aquí vimos al terror del arbitraje: Adonaí Escobedo. Regresó con una decepcionante actuación de la Copa Oro, sin idea de lo que es conducción de un partido, está convertido en un 'saca partidos', Velarde se cansó de dar patadas en el primer tiempo sin que tomara medidas disciplinarias, inventa muchas faltas y deja de sancionar muchas muy claras. Difícil que mejore.

Edgar Ulises Rangel, en Mazatlán vs Pachuca. Si de por sí lo tienen en el baúl de los recuerdos y no aprovecha cuando lo designan, difícilmente podrá algún día consolidarse en Liga MX, no es posible que el penal que sancionó estando a un par de pasos decida que la falta es fuera del área y el asistente que está a 20 metros le tenga que decir que la falta que inventó es dentro del área para señalar penal. Me hubiera gustado ver mayor esfuerzo físico, pero se quedó muy corto en su reaparición.

Lamento mucho que ahora el arbitraje ande de muy bajo nivel y que el VAR ahora sea el que dirige el partido ante la incapacidad de los árbitros que están siendo exhibidos. Ya les gritan desde la banca y no hacen nada, los técnicos salen de su área técnica y no los amonestan o expulsan. No hay trabajo en equipo y cada quien sale por su lana sin importarles lo que pase con sus compañeros.

Muchas faltas de respeto hacia el cuerpo arbitral y no vemos cuándo puedan mejorar, apenas llevamos dos fechas y es notable la falta de instrucción y capacitación. El trabajo del señor Osses, jefe del área técnica de la Comisión, no está dando resultados y cada día el arbitraje va en picada. Ojalá y los federativos exijan mejoría porque de lo contrario este podría ser uno de los peores tornes del arbitraje mexicano.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ADONAI ESCOBEDO: PITA FALTAS