Vaya que los dos pilares del arbitraje mexicano corrieron con suerte, César Ramos y Fernando Guerrero tuvieron problemas con los penaltis, para suerte de ambos, los equipos afectados ganaron y pasaron a la siguiente ronda.

César y Fernando estarán en Semifinales, no por sus buenos trabajos, sino porque la verdad no hay más. Otro que corrió con suerte fue Diego Montaño,que no se atrevió a expulsar a Caraglio en el minuto 12. Avanzó Puebla, pero ¿por qué el VAR no solicitó que se revisara la jugada si era claro que no calificó bien?, en complicidad del VAR y Montaño permitieron que el jugador atlista no fuera expulsado. Los tres silbantes, qué suertudotes.

El tema del VAR ya no es nada confiable, hay que recordar que Isaac Rojas fue a revisar el cabezazo de Gorriarán y terminó amonestándolo, César Ramos revisó la mano de Gallardo y no vemos la causa por la que no sancionó penalti, ya que es bastante claro, en ambos casos se revisaron y decidieron mal.

El 'Cantante' Guerrero, que en mi opinión fue el mejor del torneo, no quiso revisar la supuesta mano del 'Burrito' Hernández, porque es claro que le pega en el hombro y no en el brazo, esto nunca era penalti.

Si sancionó la pena máxima, entonces por qué no amonestó, si la trayectoria del balón era hacia la portería. Guerrero no fue al VAR y al medio tiempo se le fueron encima los jugadores del Pachuca que lo pecharon, le gritaron, sujetaron del brazo y no hizo nada, esto ya es costumbre en el arbitraje mexicano y no hay uno que se arme de valor para amonestar o expulsar a los agresores.

Fernando Hernández es otro de los apuntados a Semifinales, el arbitraje muy bueno hasta el momento del penalti a favor de Cruz Azul, sigo viendo la jugada y no veo penalti; tuvo buen control del juego y fluidez.

Lamentable fue lo de Jesús Corona, protesta y quiere condicionar a los árbitros, presionó a Fernando al inicio del partido, dudando de la honestidad del arbitraje. Esto es el resultado de que los árbitros han permitido toda clase de insultos, no hay respeto y ciertos jugadores tienen la libertad de insultarlos o injuriarlos, no hay dignidad.

Quién será el cuarto árbitro en Semifinales, porque Ramos, Guerrero y Hernández están apuntados.

La Comisión tendrá que buscar al menos malo de Cuartos de Final porque Santander, Ortiz y el consentido de Brizio, Isaac Rojas, estuvieron en la calle, Montaño mostró que aún no está a la altura de una Liguilla y quedará descartado, Eduardo Galván, con todo y sus limitaciones, salió bien librado en el partido de Ida del Pachuca ante América, no dudaría que lo pusieran

si consideran que fue el único que no recibió críticas y su trabajo no influyo en el partido.

Con este torneo y la Liguilla queda demostrado lo que venimos diciendo y escribiendo, qué bajo nivel tienen los árbitros FIFA, se salvan Ramos, Guerrero y Hernández, los demás portan el gafete porque quieren que haya muchos, pero si son realistas la calidad sólo alcanza para cinco.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CANTANTE GUERRERO CORRIÓ CON SUERTE